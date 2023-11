Vacanze invernali in bici: la classifica delle migliori 10 destinazioni europee

Chi l'ha detto che innon ci si può godere un? Per fortuna, ci sono diverse destinazioni dove si può pedalare senza congelarsi, godendo di paesaggi magnifici anche nella stagione fredda. Per sapere quali sono, ci viene in aiuto il team Buycycle, sito di compravendita per biciclette usate di alta fascia che, dopo aver scavato a fondo nelle mappe meteo di oltre 100 destinazioni ciclistiche e analizzato i dati meterorologici relativi ai mesi invernali - da dicembre a febbraio, ha stilato una lista di luoghi in cui poter vivere la vacanza dei propri sogni in bicicletta. In fondo allatroviamo la Sardegna , che anche in inverno, con una temperatura media di 12,11°C, si lascia esplorare su due ruote, anche grazie a una rete di percorsi ciclabili ben segnalati che si snodano tra montagne, colline e strade costiere, godendo di incredibili vedute panoramiche sulle acque cristalline che circondano l'isola. (In foto, Stintino in Sardegna)