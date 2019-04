Tra i percorsi in treno più spettacolari del mondo , non si può non annoverare il: 635 chilometri in Messico attraverso il Copper Canyon, da Sinaloa a Chihuahua. Lungo il tragitto si attraversano ponti e tunnel considerati capolavori dell'ingegneria messicana, si gode di straordinari paesaggi, si salgono le montagne e si sfiorano villaggi e città, per tornare a casa con la meraviglia negli occhi.