iStock La stazione ferroviaria di Tanggula

Viaggiare in treno può trasformarsi in un’esperienza estrema e indimenticabile quando i binari sfiorano il cielo. Nel cuore dell’altopiano tibetano si trova infatti la stazione ferroviaria più alta del mondo, un primato assoluto che affascina viaggiatori, appassionati di record e amanti dei grandi paesaggi.

A oltre 5.000 metri di altitudine, la stazione di Tanggula non è solo un punto di passaggio, ma un simbolo dell’ingegneria moderna applicata a uno degli ambienti più difficili del pianeta. Inserita lungo una linea ferroviaria anch’essa da record, rappresenta una delle infrastrutture più straordinarie mai realizzate.

La stazione di Tanggula: un primato tra le nuvole

La stazione ferroviaria di Tanggula si trova a 5.068 metri sul livello del mare, nel territorio della Regione Autonoma del Tibet, in Cina, nei pressi dell’omonimo passo montano.

Questo dato la rende ufficialmente la stazione ferroviaria più alta del mondo, superando precedenti primati detenuti da stazioni situate tra Perù e Bolivia. È collocata in una zona remota e spettacolare, nella contea di Amdo, circondata da paesaggi d’alta quota che contribuiscono a renderla incredibile anche dal punto di vista panoramico.

Inaugurata il 1° luglio 2006, la stazione fa parte della ferrovia Qinghai-Tibet ed è caratterizzata da una struttura essenziale: tre binari, di cui due affiancati da banchine per i passeggeri. La piattaforma è lunga circa 1,25 chilometri, una dimensione sorprendente se rapportata all’isolamento del luogo e alle condizioni ambientali estreme.

Nonostante il suo primato, Tanggula per diversi anni, ha avuto un ruolo più simbolico che operativo. In una prima fase infatti, i treni passeggeri si fermavano senza consentire la discesa o la salita dei viaggiatori.

Solo successivamente (dal 2008), con l’avvio di progetti turistici dedicati, la stazione è entrata nell’immaginario dei viaggi su speciali treni di lusso. La sua posizione, a meno di un chilometro dal punto più alto della ferrovia, rafforza ulteriormente il suo status di icona dell’alta quota.

La ferrovia Qinghai-Tibet: la più alta del pianeta

La stazione di Tanggula è parte integrante della ferrovia Qinghai-Tibet, considerata la linea ferroviaria più alta del mondo. Questo colossale progetto infrastrutturale si estende per circa 1.956 chilometri, collegando Golmud, nella provincia del Qinghai, a Lhasa, capitale della Regione Autonoma del Tibet. Con 960 chilometri oltre i 4.000 metri di altitudine, attraversa quello che viene spesso definito il “tetto del mondo”.

Il punto più elevato della ferrovia raggiunge i 5.072 metri sul livello del mare, un valore che rende l’intera linea un record assoluto nel panorama ferroviario mondiale.

La costruzione è stata completata nel 2005 e ha richiesto soluzioni tecnologiche avanzate per affrontare gelo, aria rarefatta e terreni perennemente ghiacciati. I treni passeggeri sono dotati di carrozze ad alta quota con sistemi di ossigeno arricchito e protezione UV per garantire il comfort e la sicurezza dei viaggiatori.

Lungo la linea sono state realizzate numerose stazioni, ma Tanggula rimane la più alta del mondo. La ferrovia Qinghai-Tibet non è solo un mezzo di trasporto, ma un’esperienza di viaggio unica, capace di unire ingegneria, turismo e paesaggi straordinari, offrendo uno dei percorsi ferroviari più spettacolari e impegnativi mai costruiti.