iStock Villa Durazzo tra i luoghi coinvolti nella Giornata nazionale del Paesaggio

Il 14 marzo torna l’iniziativa Giornata Nazionale del Paesaggio: dopo 10 anni di successo, l’istituzione promossa dal ministero della Cultura propone, ancora una volta, iniziative imperdibili attraverso musei, archivi, siti archeologici e incontri. In tutta Italia il calendario è davvero ricco di eventi e visite guidate: ne abbiamo scelte alcune tra le più interessanti in tre diverse regioni italiane.

Liguria

In Liguria è la Riviera a incantare con varie iniziative. Ad Arenzano, vengono coinvolti il parco di Villa Negrotto Cambiaso, che apre al pubblico con visite dedicate, Santa Margherita, che valorizza il giardino della Cervara con vista sul promontorio di Portofino, e il parco di Villa Durazzo.

La Spezia attende i visitatori alla Villa da Passano, dove architettura e viste da sogno si mescolano, mentre l’entroterra genovese attende i visitatori a Borzonasca per una visita guidata al mulino Ra Patria. Ultima tappa della regione è a Lerici che regala uno sguardo da cartolina sul golfo dei Poeti da Villa Rezzola.

Campania

In Campania la Direzione regionale Musei nazionali partecipa alla giornata con un programma che coinvolge diversi siti del territorio. La prima iniziativa è al teatro romano di Benevento dove nella mattinata del 14 marzo si parte con l’incontro “Trame di storia: la Via Appia e i paesaggi del Sannio” dalle 9 alle 13.

Sempre nella mattinata, alle 10, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano ospita l’ultimo appuntamento del ciclo “Coltivare idee”. L’incontro, dal titolo “Il paesaggio rivelato. Scienze, arte e natura”, esplora il territorio dell’Agro Picentino attraverso archeologia, agronomia e climatologia.

Attraverso immagini multispettrali e dati scientifici, vengono messi in luce elementi che normalmente sfuggono allo sguardo: la salute del suolo, le dinamiche della vegetazione, i segni dei cambiamenti climatici. Un modo diverso di leggere il territorio, tra ricerca e riflessioni sul futuro.

Le iniziative proseguono nel pomeriggio a Santa Maria Capua Vetere, nel Circuito archeologico dell’antica Capua, con un’apertura straordinaria del Mitreo visitabile alle 16 e alle 16.30 su prenotazione. La visita si affianca al percorso nell’Anfiteatro Campano, da cui lo sguardo si apre sul Monte Tifata e sui luoghi sacri che caratterizzavano questo paesaggio nell’antichità.

Emilia-Romagna

In Emilia-Romagna, gli appuntamenti mettono al centro soprattutto il rapporto tra città, documenti storici e rappresentazioni artistiche del territorio spaziando tra le città d’arte e quelle sul mare.

A Bologna, alla Pinacoteca nazionale, si svolge “Sguardi sul paesaggio”, un’iniziativa che invita a osservare come artisti e studiosi abbiano raccontato il territorio attraverso l’arte e le immagini. A Ravenna il Museo nazionale propone invece “Tracciati a matita: angoli scomparsi del paesaggio urbano in disegni del Sette e Ottocento”. L’appuntamento permette di scoprire scorci della città oggi modificati o scomparsi, conservati nei disegni di epoca storica.

A Forlì, presso l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena, è prevista la presentazione del libro “Molini idraulici in Bassa Romagna” di Federico Morini. Il volume ricostruisce il ruolo dei mulini ad acqua nello sviluppo del paesaggio fluviale e agricolo della zona. A Rimini, infine, l’Archivio di Stato ospita l’incontro “Una città, il suo fiume, la sua identità tra ponti e civiltà”, dedicato al legame tra il centro urbano e il corso d’acqua che ne ha accompagnato la storia.