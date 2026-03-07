Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Parte il treno storico verso la Festa del Mandorlo in Fiore in Sicilia

In occasione del weekend conclusivo della Festa del Mandorlo in Fiore 2026, sabato 14 e domenica 15 marzo, tornano i viaggi in treno turistico organizzati da Fondazione Fs ed Fs Treni Turistici Italiani lungo la suggestiva Ferrovia dei Templi, che collega Agrigento, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi e Porto Empedocle.

Tutti a bordo del Mandorlo in fiore Express: un’opportunità speciale per festeggiare l’avvicinarsi della primavera siciliana in un contesto unico al mondo, raggiugendo in un viaggio a ritmo lento i luoghi degli spettacoli dell’amata festa che celebra cultura, folklore e tradizioni popolari.

Quando parte il suggestivo viaggio in treno storico

La Festa del Mandorlo in Fiore riunisce come ogni anno tantissimi cittadini e turisti. Segnatevi allora in agenda queste date: dal 7 al 15 marzo 2026 Agrigento si trasformerà in un palcoscenico internazionale ricco di spettacoli, sfilate, degustazioni e attività imperdibili per grandi e piccoli.

Per l’occasione, nell’ultimo weekend potrete raggiungere i luoghi dei festeggiamenti a bordo dei treni storici organizzati da Fondazione Fs ed Fs Treni turistici italiani, che ha previsto 26 corse speciali.

Si viaggia tra le stazioni di Agrigento Centrale a Porto Empedocle Succursale, con fermate intermedie ad Agrigento Bassa e alla stazione di Tempio di Vulcano, a pochi metri dall’ingresso del Giardino della Kolymbethra e dal Parco archeologico della Valle dei Templi. Un’ottima occasione da cogliere per fermarsi a visitare questa meraviglia assoluta dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Le guide turistiche accompagneranno i passeggeri lungo un itinerario di straordinario valore storico e paesaggistico alla scoperta della Valle e del suggestivo Giardino della Kolymbethra, celebre per i suoi agrumeti e per l’antico sistema di irrigazione.

Ma l’esperienza di visita in questo meraviglioso angolo di Sicilia non finisce qui: esibendo il biglietto ferroviario, i viaggiatori potranno anche accedere a una suggestiva proiezione immersiva all’interno del restaurato Magazzino Merci della stazione di Porto Empedocle Centrale.

iStock

Prezzi e come prenotare il viaggio in treno

Il prezzo del biglietti per un viaggio singolo (una sola tratta) in treno è di 4 euro per adulti e di 2 euro per bambini e ragazzi (dai 4 ai 12 anni non compiuti); è gratuito per i bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti. I biglietti sono in vendita a partire dal 7 marzo su tutti i canali Trenitalia: il sito web ufficiale, le biglietterie e self-service di stazione e le agenzie di viaggio abilitate.

Il biglietto per la sola visita del Giardino Kolymbethra è disponibile sul sito ufficiale Fondoambiente.it, mentre per la giornata del 14 marzo è possibile acquistare anche il biglietto combinato Giardino della Kolymbethra e Valle dei Templi tramite il sito ufficiale Parcovalledeitempli.it.

Per accedere alla Valle dei Templi sabato 14 marzo, inoltre, è necessario acquistare un biglietto da 14 euro a persona, comodamente online accedendo al sito Parcovalledeitempli.it. Domenica 15 marzo, infine, l’ingresso alla Valle sarà riservato esclusivamente ai possessori del biglietto acquistabile su Agrigentoticket.it per assistere allo spettacolo finale del festival del Mandorlo in Fiore.