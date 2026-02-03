In treno oltre il Circolo Polare Artico: il viaggio sulla Nordland Line in Norvegia alla ricerca dell’aurora boreale

Il lungo viaggio in treno percorrendo la Nordland Line, tra fiordi, montagne e il fascino dell’aurora boreale oltre il Circolo Polare Artico in Norvegia

Foto di Sara Boccolini

iStock
Treno che attraversa la Norvegia in inverno

Viaggiare in treno oltre il Circolo Polare Artico rappresenta una delle esperienze più spettacolari per chi ama l’avventura, la natura e i panorami nordici. In Norvegia, la storica Nordland Line collega la città di Trondheim a Bodø con un percorso ferroviario unico al mondo: 729 km di natura incontaminata, montagne e la possibilità di osservare l’aurora boreale.

Questa tratta offre un’alternativa sostenibile e panoramica rispetto ad altri mezzi di trasporto e permette di assaporare l’essenza dei paesaggi artici. La Nordland Line trasforma l’intera percorrenza in un’esperienza indimenticabile, un vero viaggio nel cuore del Nord.

La Nordland Line: il treno che porta oltre il Circolo Polare Artico

La ferrovia Nordland Line è gestita dall’operatore ferroviario norvegese SJ Nord, che offre convogli confortevoli pensati per i viaggiatori che percorrono lunghe tratte. La lunghezza complessiva della linea ferroviaria più lunga della Norvegia è di 729 chilometri, attraversa 154 tunnel e passa su 293 ponti, testimonianza dell’ingegneria necessaria per costruire una ferrovia così estrema.

I treni normalmente partono dalla stazione centrale di Trondheim, attraversano boschi, vallate, montagne e costeggiano fiordi, per arrivare infine a Bodø, città vivace e porta di accesso alle spettacolari isole Lofoten.

Attualmente però, a causa di frane e mancanza di treni disponibili, la linea è stata compromessa ed è possibile percorrerla in treno solo da Steinkjer – raggiungibile in autobus da Trondheim in circa 2 ore – a Bodø. Un viaggio lungo quasi 8 ore dove rilassarsi osservando il paesaggio che muta lentamente.

Aurora boreale: il viaggio in treno sulla Nordland Line
iStock
Bagliore artico su Bodø, l’aurora boreale

Un percorso tra fiordi, montagne e tundra

La Nordland Line attraversa scenari naturali tra i più belli d’Europa. In circa 8 ore di viaggio, il treno partendo da Steinkjer passa per zone rurali, montagne scoscese, boschi nordici e si avvicina sempre più all’Artico, fino a superare la linea immaginaria del Circolo Polare Artico sull’altopiano del Saltfjellet, poco prima di raggiungere la stazione di Lønsdal, tra Mo i Rana e Fauske.

Uno dei punti forti del viaggio è proprio la sezione che passa il Circolo Polare: qui il paesaggio cambia drasticamente, con tundra d’alta quota e panorami sulle vette innevate del Parco Nazionale Saltfjellet-Svartisen, perfetti per gli amanti della fotografia e dei grandi spazi aperti.

Oltre ad ammirare scenari naturali incontaminati, si possono scorgere animali selvatici come le renne e, con un po’ di fortuna e tanto buio, le luci danzanti dell’aurora boreale durante i mesi invernali.

Biglietti, prenotazioni e costi: organizzare il viaggio sulla Nordland Line

Per organizzare il viaggio sulla Nordland Line si può consultare il portale ufficiale delle ferrovie norvegesi SJ o il servizio di pianificazione viaggi ad esso collegato. I biglietti sono disponibili online prima della partenza e le tariffe variano in base alla data e alla disponibilità.

Indicativamente, per chi prenota con anticipo le tariffe di sola andata dalla stazione di Steinkjer a quella di Bodø partono da circa 419 kr a persona (circa €35-40).
È consigliabile prenotare con largo anticipo, soprattutto in alta stagione quando il treno è molto richiesto per l’attrattiva paesaggistica e l’aurora boreale.

Utilizzando il sito ufficiale o il pianificatore di viaggio si può anche combinare tratte da altre città norvegesi per creare itinerari completi fino al viaggio artico.

