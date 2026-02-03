Il lungo viaggio in treno percorrendo la Nordland Line, tra fiordi, montagne e il fascino dell’aurora boreale oltre il Circolo Polare Artico in Norvegia

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

iStock Treno che attraversa la Norvegia in inverno

Viaggiare in treno oltre il Circolo Polare Artico rappresenta una delle esperienze più spettacolari per chi ama l’avventura, la natura e i panorami nordici. In Norvegia, la storica Nordland Line collega la città di Trondheim a Bodø con un percorso ferroviario unico al mondo: 729 km di natura incontaminata, montagne e la possibilità di osservare l’aurora boreale.

Questa tratta offre un’alternativa sostenibile e panoramica rispetto ad altri mezzi di trasporto e permette di assaporare l’essenza dei paesaggi artici. La Nordland Line trasforma l’intera percorrenza in un’esperienza indimenticabile, un vero viaggio nel cuore del Nord.

La Nordland Line: il treno che porta oltre il Circolo Polare Artico

La ferrovia Nordland Line è gestita dall’operatore ferroviario norvegese SJ Nord, che offre convogli confortevoli pensati per i viaggiatori che percorrono lunghe tratte. La lunghezza complessiva della linea ferroviaria più lunga della Norvegia è di 729 chilometri, attraversa 154 tunnel e passa su 293 ponti, testimonianza dell’ingegneria necessaria per costruire una ferrovia così estrema.

I treni normalmente partono dalla stazione centrale di Trondheim, attraversano boschi, vallate, montagne e costeggiano fiordi, per arrivare infine a Bodø, città vivace e porta di accesso alle spettacolari isole Lofoten.

Attualmente però, a causa di frane e mancanza di treni disponibili, la linea è stata compromessa ed è possibile percorrerla in treno solo da Steinkjer – raggiungibile in autobus da Trondheim in circa 2 ore – a Bodø. Un viaggio lungo quasi 8 ore dove rilassarsi osservando il paesaggio che muta lentamente.

iStock

Un percorso tra fiordi, montagne e tundra

La Nordland Line attraversa scenari naturali tra i più belli d’Europa. In circa 8 ore di viaggio, il treno partendo da Steinkjer passa per zone rurali, montagne scoscese, boschi nordici e si avvicina sempre più all’Artico, fino a superare la linea immaginaria del Circolo Polare Artico sull’altopiano del Saltfjellet, poco prima di raggiungere la stazione di Lønsdal, tra Mo i Rana e Fauske.

Uno dei punti forti del viaggio è proprio la sezione che passa il Circolo Polare: qui il paesaggio cambia drasticamente, con tundra d’alta quota e panorami sulle vette innevate del Parco Nazionale Saltfjellet-Svartisen, perfetti per gli amanti della fotografia e dei grandi spazi aperti.

Oltre ad ammirare scenari naturali incontaminati, si possono scorgere animali selvatici come le renne e, con un po’ di fortuna e tanto buio, le luci danzanti dell’aurora boreale durante i mesi invernali.

Biglietti, prenotazioni e costi: organizzare il viaggio sulla Nordland Line

Per organizzare il viaggio sulla Nordland Line si può consultare il portale ufficiale delle ferrovie norvegesi SJ o il servizio di pianificazione viaggi ad esso collegato. I biglietti sono disponibili online prima della partenza e le tariffe variano in base alla data e alla disponibilità.

Indicativamente, per chi prenota con anticipo le tariffe di sola andata dalla stazione di Steinkjer a quella di Bodø partono da circa 419 kr a persona (circa €35-40).

È consigliabile prenotare con largo anticipo, soprattutto in alta stagione quando il treno è molto richiesto per l’attrattiva paesaggistica e l’aurora boreale.

Utilizzando il sito ufficiale o il pianificatore di viaggio si può anche combinare tratte da altre città norvegesi per creare itinerari completi fino al viaggio artico.