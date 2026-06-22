La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La spiaggia di Punta Rata con la famosa Pietra di Brela

Certe spiagge non hanno bisogno di troppe presentazioni, a parlare è la loro bellezza. Protetta da un promontorio ammantato da una fitta foresta di pini, la spiaggia di Punta Rata è considerata una delle più belle d’Europa. A dirlo, oltre alle tante classifiche degli ultimi anni, è anche l’edizione 2026 della World’s 50 Best Beaches che l’ha inserita alla 39ª posizione.

A rendere unico questo scenario è il celebre sperone roccioso che sorge sul lato occidentale: un monumento naturale impreziosito da alberi che crescono direttamente sulla pietra, simbolo di fiera resistenza e icona intramontabile delle cartoline più famose della Croazia.

Perché Punta Rata è una delle spiagge più belle d’Europa

Adagiata lungo la Riviera di Makarska, sulla costa dalmata, Punta Rata non è semplicemente una spiaggia, ma uno dei luoghi più famosi della Croazia e tra le più belle d’Europa. Chiunque arrivi qui comprende all’istante il motivo per cui, già nel 2004, Forbes la incoronò prima in Europa e sesta al mondo. Le sfumature turchesi e azzurre dell’Adriatico sono così trasparenti da dare l’impressione di nuotare in un gigantesco acquario all’aperto, una limpidezza dovuta ai suoi ciottoli bianchi e levigati, che filtrano l’acqua naturalmente a differenza della sabbia.

A incorniciare questo litorale da sogno è un ecosistema protetto fin dal 1964: una fitta foresta di pini d’Aleppo che scende dai piedi del monte Biokovo fino alla riva, offrendo un’ombra fresca e profumata anche nelle giornate più torride. Poco distante dalla riva svetta la celebre Pietra di Brela (Kamen Brela), l’isolotto roccioso sormontato da pini tenaci diventato il simbolo stesso del turismo nazionale. Questo sperone possiede anche una forte rilevanza storica: nel 1990 venne scelto per comparire sui francobolli ufficiali della Croazia.

La qualità dell’ambiente è d’altronde sigillata dalla Bandiera Blu, che garantisce il rispetto di oltre trenta rigidi criteri biologici e di sicurezza. Per godersi questo paradiso senza rinunciare alla serenità, è fondamentale arrivare prima delle 9:00 del mattino: un accorgimento essenziale per battere la folla estiva e, soprattutto, per trovare parcheggio, una vera nota dolente che coglie impreparati migliaia di viaggiatori ogni anno.

La spiaggia è comunque eccellente nei servizi, tra bar e ristoranti, confermandosi una tappa imperdibile della Dalmazia, a patto di viverla con i giusti tempi (e magari non nei mesi di luglio e agosto!).

Dove si trova e come raggiungerla

Punta Rata è il gioiello di Brela, un borgo costiero situato sulla celebre Riviera di Makarska, nella zona di Spalato-Dalmazia. Questa spettacolare penisola si allunga nell’Adriatico meridionale, in una delle sezioni più affascinanti dell’intera costa croata.

La spiaggia gode di una posizione strategica, facilmente raggiungibile dalle principali mete della regione: si trova infatti a circa 50 chilometri a sud di Spalato e ad appena 15 chilometri a nord di Makarska, mentre Dubrovnik dista circa 180 chilometri (all’incirca 3 ore e mezza di auto).

Una volta arrivati a Brela, Punta Rata dista appena 800 metri dal centro del paese, a cui è collegata da una panoramica passeggiata lungomare.