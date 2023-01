Questo è lo spettacolo artificiale più incredibile del mondo

Fonte: iStock Fly Geyser

Ci sono alcuni luoghi, nel mondo, che sono così belli da non sembrare reali. Posti che per forme, lineamenti e colori sembrano usciti dalle favole più belle o dall’immaginario onirico che appartiene a ognuno di noi. E invece sono veri, e per questo ancora più straordinari.

Lo abbiamo imparato viaggiando ed esplorando il pianeta che ci sono ancora tante meraviglie da scoprire su questa terra, quelle che appartengono a Madre Natura e che hanno trasformato il mondo che abitiamo in un palcoscenico di spettacoli che lasciano senza fiato.

Tutti, dicevamo, portano la firma imprescindibile della natura, tranne uno. Si tratta del Fly Geyser, anche conosciuto come Fly Ranch Geyser. E basta guardarlo per capire che è questo lo spettacolo artificiale più incredibile del mondo. Scopriamolo insieme.

Meraviglie dal mondo: il geyser artificiale del Nevada

Il nostro viaggio di oggi ci conduce nelle terre lontane del Nevada, e più precisamente a Washoe County, una contea negli Stati Uniti non molto distante da Sacramento. È qui che si trova quello che è l’unico geyser artificiale di tutto il mondo, che è nato proprio a seguito di un intervento condotto dall’uomo, e che oggi è paragonabile ai più grandi spettacoli messi in scena da Madre Natura.

Sappiamo tutti cos’è un geyser. La bellezza di questo fenomeno naturale, che si manifesta grazie alla presenza di sorgenti d’acqua bollente e svetta verso l’alto formando colonne di incredibile bellezza, lo ha trasformato col tempo in una vera e propria attrazione turistica. Basti pensare al celebre Geyser d’Islanda, situato a est di Reykjavik, che ogni giorno è raggiunto da migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Il geyser, dicevamo, si forma a seguito di piccole eruzioni periodiche che riguardano le sorgenti sotterranee e che danno vita così a colonne di acqua e di vapore, uno spettacolo naturale che affascina e suggestiona. Non è naturale, però, lo show che mette in scena il Fly Geyser che, a differenza di tutti gli altri, è nato a seguito dell’intervento dell’uomo.

Proprio qui, infatti, all’inizio del secolo scorso il terreno è stato trivellato con l’obiettivo di cercare nuove fonti per l’energia geotermica. Il progetto fu però abbandonato, e il pozzo creato non venne chiuso in maniera adeguata, favorendo così la fuoriuscita dell’acqua appartenente alla sorgente sotterranea attraverso delle crepe.

Questi getti spontanei hanno dato vita alla nascita di un geyser vero e proprio, che imita in tutto e per tutto l’azione della natura. Ma non solo, perché i depositi fuori usciti con i getti d’acqua, hanno creato un cumulo di travertino che presenta forme irregolari e colori suggestivi, creando così uno spettacolo davvero sbalorditivo.

Come ammirare il Fly Geyser

Non è solo l’acqua che fuoriesce dal suolo a meravigliare, ma anche quella particolare formazione rocciosa che campeggia solitaria e maestosa in mezzo a tutta l’area. Grazie all’accumulo di diverse alghe termofile, che vivono negli ambienti caldi e umidi, il Fly Geyser appare come un arcobaleno di colori dove striature rosse, verdi, arancioni e marroni brillano sotto il sole.

Appare così, davanti agli occhi, uno spettacolo davvero incredibile che sembra surreale, e che invece esiste davvero. Il Fly Geyser, infatti, si trova all’interno di una proprietà privata nel Washoe County, il Fly Ranch. Per visitarlo, e vederlo da una posizione privilegiata, è necessario prendere parte alle visite guidate che si svolgono tutti i giorni.

L’alternativa, invece, è quella di raggiungere la località di Gerlach, che dista poco più di 20 chilometri da Washoe County, per ammirare lo spettacolo del Fly Geyser da lontano.