Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock A Bayanzag ci sono le scogliere infuocate da visitare

Nel cuore più autentico della Mongolia, dove l’orizzonte sembra non finire mai e il vento trascina antichi segreti sulla sabbia, le scogliere di fuoco si stagliano come un monumento al tempo. Le loro pareti incandescenti non sono solo spettacolari: custodiscono un mondo scomparso, congelato in milioni di anni di roccia e silenzio. Queste fenditure rossastre nel deserto del Gobi non sono un semplice paesaggio da fotografare: sono un palcoscenico geologico dove dinosauri hanno vissuto, lottato, covato le loro uova. Dove gli scienziati hanno riscritto la storia della vita sul nostro pianeta.

Visitare le scogliere di fuoco della Mongolia

A prima vista sembrano semplici pareti di arenaria. Ma basta il calore del sole al tramonto perché tutto si trasformi: le rocce si accendono di un bagliore arancione intenso, quasi sovrannaturale. Ecco perché vengono chiamate Flaming Cliffs, le scogliere fiammeggianti. Ma la bellezza non è solo visiva: queste formazioni geologiche sono veri e propri archivi della Terra, modellate da millenni di vento, sabbia e silenzio.

Appartiene alla formazione Djadochta e si compone di strati di sabbia e sedimenti calcarei, portando sulle spalle oltre 70 milioni di anni di storia. A renderla così famosa Bayanzag è stata una straordinaria scoperta datata 1923: in quell’anno è stato rinvenuto il primo uovo fossile di dinosauro.

A guidare la scoperta la figura di Roy Chapman Andrews, celebre esploratore degli Stati Uniti noto ai più per essere colui che ha ispirato il personaggio di Indiana Jones. Con le spedizioni nel deserto del Gobi ha raccolto scheletri, fossili e le prima uova di dinosauro mai ritrovate; vera chicca la figura di un oviraptor fossilizzato in prossimità di un nido. Il luogo da scoprire con l’aiuto di guide esperte, oppure noleggiando un’auto, è una vera meraviglia per gli appassionati di natura e storia.

Dove si trovano le scogliere di fuoco della Mongolia e come raggiungerle

Le Scogliere di Fuoco si trovano nel sud della Mongolia, nel deserto del Gobi, non lontano dalla cittadina di Dalanzadgad. Ma attenzione: non esiste un servizio pubblico che porti direttamente a Bayanzag; per raggiungerle serve spirito d’avventura e un pizzico di organizzazione.

Le opzioni sono due: unirsi a un tour guidato o lanciarsi in un viaggio self-drive. Guidare da soli attraverso le piste polverose del Gobi è un’esperienza unica: le strade sono di terra battuta non asfaltata e i paesaggi sanno incantare. Per poter gestire il percorso è importante scegliere un veicolo 4×4 robusto munito di GPS preprogrammato. Attenzione al meteo: in caso di pioggia potrebbe essere meglio rimandare la visita o aggregarsi a tour organizzati.

Un’alternativa molto più pratica è quella di affidarsi a tour culturali organizzati che oltre a condurre qui propongono tappe intermedie per poter vivere a pieno quella che è la tradizione mongola, con tanto di degustazioni local e camminate con paleontologi che raccontano storia e paesaggi. I tour permettono di godersi il paesaggio senza pensieri, spesso abbinando la visita alle scogliere ad altre meraviglie del Gobi come le Dune di Khongoryn Els o la Valle delle Aquile.