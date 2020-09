La raccolta dei fiori di loto è l’evento più bello e romantico del mondo

editato in: da

Pochi spettacoli al mondo sanno essere così belli e suggestivi come la raccolta dei fiori di loto, uno degli eventi più incredibili di sempre. Del resto basta osservare queste foto, le stesse che ogni anno incantano migliaia di persone, per comprendere quanto i doni della natura possano essere incredibilmente magici.

Realtà, questa, conosciuta molto bene dai coltivatori di fiori di loto che, nel Vietnam, dalla fine di maggio ai primi di settembre, si inoltrano negli stagni per raccogliere questi splendidi esemplari di flora.

Un evento, questo, che coinvolge ogni anno l’intero Paese, ma soprattutto Hanoi, la bellissima la capitale del Vietnam, già nota per la sua architettura secolare e per una ricca cultura che fonde incredibilmente influenze asiatiche, cinesi e francesi.

È qui che il simbolo della purezza, del cuore e dell’anima prolifera ogni anno. Il fiore di loto, conosciuto anche come fiore dell’alba è il simbolo dell’intero Vietnam. La cultura di questa specie floristica è ampiamente sviluppata nel Paese, così quando è tempo di raccolta, gli abitanti del Paese si riuniscono per celebrare il lieto evento.

Gli stagni di loto ad Hanoi mutano con l’arrivo dell’estate. Gli specchi d’acqua si riempiono di colori: migliaia di foglie verdi di loto si alternano al rosa, al bianco e al fucsia, tipici dei boccioli dei fiori, che si aprono in tutta la loro bellezza mostrandosi al sole.

Sono moltissime le persone che, durante questo periodo, giungono sulle rive del lago di Hanoi per poter osservare i raccoglitori all’opera e ammirare questo spettacolo della natura.

Per la gente di Hanoi, e per i viaggiatori che hanno la fortuna di assistere a questo incredibile spettacolo, i mesi da maggio a settembre rappresentano un periodo particolarmente suggestivo perché è durante questo che vengono raccolti i fiori più belli, tradizionalmente impiegati poi non solo per scopi ornamentali, ma anche in cucina e per le cure naturali.

Considerato uno degli eventi più romantici e suggestivi del mondo, quello della raccolta del fiore di loto è un momento condiviso di pura gioia che regala sensazioni di felicità indescrivibili. Le foto che vengono scattate ogni anno, assumono connotati favolistici grazie ai contrasti armoniosi dei colori dei fiori e delle loro foglie.

È questo il periodo migliore anche per visitare il mercato dei fiori Quang Ba, per perdersi e immergersi nella magia dei più bei fasci di fiori di loto esposti in strada.