Dove il fiume Seixe incontra l’Atlantico: Praia de Odeceixe è una gemma selvaggia dell’Algarve tra scogliere e sabbie dorate

iStock Praia de Odeceixe, una delle spiagge più belle dell'Algarve

Esiste un luogo, lungo la costa sudoccidentale del Portogallo, dove la natura sembra aver disegnato un quadro vivente: Praia de Odeceixe, incastonata tra imponenti scogliere e bagnata dall’Atlantico, è un punto di incontro tra mondi diversi.

Infatti, è proprio qui che il fiume Seixe, calmo e sinuoso, si getta tra le sabbie dorate per fondersi con il mare e crea un gioco di contrasti che ipnotizza chiunque lo osservi. È un’armonia di opposti, in cui l’acqua dolce e quella salata si mescolano come se fossero fatte per stare insieme, e regalano uno spettacolo naturale raro e indimenticabile.

Una scenografia da film

A prima vista, Praia de Odeceixe conquista con la forma a mezzaluna, un anfiteatro naturale racchiuso tra scogliere scure che si innalzano maestose e che proteggono la spiaggia dai venti più forti, rendendola accogliente in ogni stagione. Da aprile in poi, il sole inizia a scaldare le acque ma c’è chi si avventura a nuotare anche in pieno inverno, sfidando la temperatura per godersi la purezza del mare.

Di giorno, la spiaggia si anima senza mai diventare caotica. Non troverete l’affollamento tipico delle mete più turistiche dell’Algarve: qui domina un ritmo lento, con famiglie che costruiscono castelli di sabbia, surfisti che inseguono l’onda perfetta e viaggiatori solitari che cercano pace. Quando la marea si abbassa, la sabbia si trasforma in un mosaico di piccole lagune naturali, dove l’acqua calma invita a rilassarsi o a lasciarsi cullare dalla corrente leggera.

Essendo una spiaggia Bandiera Blu, Praia de Odeceixe è soggetta a regole precise per preservarne l’equilibrio ambientale: camminare sulle passerelle di legno, evitare la plastica e sostenere le attività locali sono il modo migliore per assicurarsi che rimanga intatta anche per chi verrà dopo di noi. Perché un incontro tra fiume e mare è un patrimonio da custodire con cura.

Il fascino delle maree e dei segreti nascosti

iStock

Il fiume Seixe è il grande protagonista della zona: quando si ritira, lascia dietro di sé pozze limpide e riflettenti, piccole oasi ideali per chi vuole concedersi un bagno tranquillo o per i bambini che amano giocare in acque sicure. Verso nord, tra rocce scolpite dal tempo, si nascondono piscine naturali meno conosciute, che regalano momenti di privacy anche nei periodi più frequentati.

La fusione tra fiume e oceano non è soltanto un fenomeno suggestivo: crea anche un ecosistema particolare, ricco di fauna e flora. Non è raro avvistare uccelli migratori e specie rare, motivo per cui è consigliato portare con sé un binocolo. Del resto, non sorprende che Praia de Odeceixe si trovi all’interno del Parco Naturale del Sudovest Alentejano e Costa Vicentina, un’area protetta che preserva la bellezza selvaggia della costa.

Quando andare per vivere il meglio

L’estate, tra giugno e agosto, è la stagione più vivace, con giornate calde e un’atmosfera frizzante, anche se la spiaggia non perde mai il suo carattere riservato.

La primavera, da aprile a maggio, regala invece un volto più intimo: le temperature sono miti, la natura esplode di colori e si ha la sensazione di avere il paesaggio tutto per sé. In ogni caso, Praia de Odeceixe mantiene intatto il suo charme in qualsiasi mese dell’anno.