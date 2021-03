La piantagione di tè che sembra uscita dal libro di Lewis Carroll

editato in: da

“È sempre l’ora del tè e non abbiamo mai tempo di risciacquare le tazze negli intervalli“, dice il Cappellaio Matto ad Alice, quando si trova nel suo territorio e gli chiede spiegazioni sul motivo per il quale ci sono così tante tazze apparecchiate.

E a guardare queste foto, come dargli torto? Del resto quello del tè è un vero e proprio rituale in tantissime culture. E non possiamo biasimarvi se, davanti a queste immagini, l’intuizione è quella di una ricostruzione dell’atmosfera favolistica della scena tratta dal celebre libro di Lewis Carroll.

Perché la piantagione di tè a Yibin sembra davvero un’immagine uscita dal racconto di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non lo è.

Ci troviamo in Cina, nella provincia del Sichuan. Yibin è una città prefettura particolarmente celebre per il suo liquore, ma è anche il territorio per antonomasia del tè cinese che fiorisce, in tutta la sua bellezza, proprio con l‘arrivo della primavera.

Yibin, chiamata anche “la prima città lungo il fiume Yangtze”, è anche un’importante tappa dell’antica Tea Horse Road, la più antica rotta commerciale del tè che si snodava tra l’odierno Yunnan en Sichuan fino agli altipiani del Tibet. Per 13 secoli i trasportatori di tè hanno percorso questa strada per mesi su muli, cavalli e pecore, attraversando ripidi sentieri montani, valichi e ponti sospesi.

Yibin è uno dei luoghi di nascita del tè e vanta una tradizione secolare nella coltivazione. Non ci stupisce che, una storia così lunga e preziosa per il patrimonio culturale del Paese e del mondo intero, preveda una coltivazione altrettanto brillante. Nel 2015, la sola provincia di Sichuan si è aggiudicata il titolo di quarto produttore di tè in Cina dopo Fujian, Yunnan e Hubei con una produzione di circa 234.000 tonnellate.

Le piantagioni di tè di Yibin oggi rappresentano la maggior fornitura di tè verde, nel mondo, all’inizio della primavera. Tra quelli più coltivati troviamo il Mengding Huang Ya, il famoso tè giallo, l’Emeishan Xue Ya, il Mengding Ganlu, lo Zhu Ye Qing, alcuni dei famosi tè verdi e il pregiato tè nero Chuan Hong.

La capitale Chengdu, inoltre, ospita uno dei più grandi mercati all’ingrosso di tè nella Cina Sud occidentale. Vi è venuta voglia di visitare queste piantagioni?