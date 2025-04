Si chiama "Linea di San Michele" e collega 7 santuari lungo una riga immaginaria di oltre 2000 chilometri: dall'Irlanda, passando per l'Italia fino in Israele, ecco le abbazie coinvolte

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Sacra di San Michele in Italia sulla linea di San Michele

Uno dei santi più venerati al mondo? San Michele: proprio per questo esistono tantissimi luoghi di culto dedicate proprio a questa figura. Una curiosità però riguarda la creazione di 7 santuari che sono collegati tra loro da quella che viene chiamata “Linea Sacra di San Michele”. Di cosa si tratta? Una sorta di riga immaginaria che si sviluppa per più di 2000 chilometri e collega tra loro sette monasteri dedicati proprio all’arcangelo. Ma quali sono? E di cosa si tratta? Approfondiamolo insieme.

Cos’è la linea di San Michele

Esiste una linea invisibile che collega l’Europa al Medio Oriente, una sorta di filo sottile che unisce luoghi carichi di storia e fede che molti chiamano linea di San Michele. Una leggenda racconta che sarebbe nata da un colpo di spada dell’arcangelo stesso durante una lotta epica contro il male. Un gesto potente che avrebbe inciso una traccia perfetta attraverso i secoli e i continenti. In realtà, più che una prova storica o scientifica, siamo di fronte a una suggestione, un insieme di santuari e monasteri dedicati all’arcangelo che, osservati su una mappa, sembrano disporsi lungo una traiettoria sorprendentemente lineare.

Si parte dall’Irlanda, da un isolotto battuto dal vento dove sorge l’antichissimo monastero di Skellig Michael. La linea prosegue per la Cornovaglia e la Normandia, attraversa l’Italia e prosegue fino alla Grecia per arrivare alla Terra Santa.

Dal punto di vista storico, non esiste alcuna prova che questi luoghi siano stati pensati per allinearsi. In effetti, se si osservano i dati con occhio critico, si scopre che alcuni di questi santuari si discostano dalla linea retta di diversi chilometri. Ma forse non è importante che tutto sia matematicamente perfetto. Il fascino della Linea di San Michele sta proprio nella sua capacità di evocare una connessione antica, spirituale e immaginifica, che resiste al tempo e alla razionalità.

E poi c’è un dettaglio che rende tutto ancora più intrigante: questa linea sacra si allinea con il tramonto del solstizio d’estate, quasi a voler sottolineare, ancora una volta, un legame segreto tra cielo e terra. Oggi la si percorre idealmente o fisicamente con un pellegrinaggio che accoglie ogni anno devoti al santo. Vediamo nel dettaglio quali sono i 7 santuari disposti sulla linea di San Michele.

Skellig Michael in Irlanda

Il viaggio inizia tra le onde impetuose dell’oceano Atlantico, su un isolotto roccioso al largo delle coste irlandesi. Qui si trova Skellig Michael, un monastero fondato dai monaci irlandesi intorno al VI secolo. Isolati dal resto del mondo, questi uomini vivevano tra capanne di pietra a secco, sfidando la furia degli elementi. Dedicato a San Michele solo più tardi, tra il X e l’XI secolo, questo luogo oggi è conosciuto anche per aver prestato la sua bellezza selvaggia a celebri riprese cinematografiche, ma il suo spirito resta profondamente legato alla ricerca della solitudine e della contemplazione.

Fonte: iStock

St Michael’s Mount nel Regno Unito

Proseguendo verso sud, si incontra il St Michael’s Mount, in Cornovaglia. Anche questo è un isolotto, raggiungibile a piedi solo durante la bassa marea, come se il cammino stesso richiedesse rispetto e attesa. Il culto della figura è arrivato sul territorio anglosassone nell’VIII secolo e l’abbazia ne mostra le prove creando un legame forte con Mont Saint Michel in Francia tanto nell’architettura quanto nello spirito.

Mont Saint Michel in Francia

Ed eccoci al Mont Saint Michel, in Normandia, forse il più famoso santuario della linea. Un vero e proprio capolavoro dal punto di vista architettonico che ha come plus la posizione privilegiata su una penisola che diventa una vera e propria isola quando il mare non si ritira. Il complesso nasce come struttura in stile gotico creando un equilibrio tra cielo e terra e offrendo ai visitatori l’invito profondo di guardare oltre l’orizzonte.

Fonte: iStock

Sacra di San Michele in Italia

E nel Belpaese? In Piemonte si trova la prima struttura religiosa dedicata all’arcangelo: si tratta della sacra di San Michele. Domina la Val di Susa con una posizione privilegiata e veste i panni di una sentinella silenziosa. A portare la venerazione del santo ci hanno pensato i longobardi che vedevano nella figura un protettore potente e che aveva in comune il desiderio di lottare contro il male. Il complesso così come lo vediamo oggi risale all’XI e al XII secolo e pare abbia persino ispirato Umberto Eco nella scrittura del romanzo Il nome della rosa, libro in cui l’edificio religioso diventa teatro di intrighi e rivelazioni.

Santuario di San Michele Arcangelo in Italia

Scendendo lungo l’Italia, si raggiunge il Gargano, in Puglia, dove si trova il Santuario di San Michele Arcangelo. Costruito intorno a una grotta, meta di pellegrinaggi già in epoca altomedievale, questo luogo è legato a varie apparizioni dell’arcangelo, raccontate con devozione da secoli. I Longobardi, dopo la loro conversione al cristianesimo, fecero del culto di San Michele un vero pilastro della loro identità, trasferendo su di lui le virtù guerriere un tempo attribuite agli antichi dei germanici. Oggi il santuario, protetto dall’UNESCO, conserva intatta la sua anima antica, accogliendo chiunque sia in cerca di protezione e spiritualità.

Monastero di San Michele Arcangelo di Panormitis in Grecia

Attraversato il mare, si approda sull’isola di Simi, nel Dodecaneso greco. Qui si trova il Monastero di San Michele Arcangelo di Panormitis. La storia di questo luogo? Si perde nel tempo ma il design che conosciamo oggi risale al XVIII secolo. Tuttora è un luogo di devozione profonda e il popolo ne è profondamente legato considerando l’arcangelo il protettore dei marinai e dei viandanti.

Monastero di Stella Maris in Israele

L’ultima tappa di questo lungo percorso si trova in Israele, sul Monte Carmelo. È qui che sorge il Monastero di Stella Maris, ad Haifa. Oggi il santuario è dedicato alla Madonna ma resta un luogo di culto di San Michele. Basti pensare che fin dal medioevo monaci e pellegrini cercavano rifugio proprio nelle grotte di questo monte sperando che l’arcangelo guerriero facesse da faro spirituale. Insomma, ad oggi questo luogo carico di spiritualità unisce 7 abbazie dedicate proprio a San Michele lungo una linea immaginaria da scoprire.