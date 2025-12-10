Asaf Kliger L'entrata dell'Icehotel illuminata dall'aurora boreale

Un luogo dove le stanze, i corridoi e persino i soffitti sono scolpiti nel ghiaccio e nella neve – uno scrigno magico che cambia forma ogni anno, come un’opera d’arte temporanea. Quel luogo esiste davvero e si chiama Icehotel. Situato nel cuore della Lapponia svedese, è molto più di un hotel: è un’esperienza tra arte, natura e atmosfera artica.

Dormire lì non significa solo trovare un alloggio, ma immergersi in un mondo fatto di trasparenze, luce riflessa sul ghiaccio e emozioni indescrivibili. Ogni inverno artisti da tutto il mondo si radunano per contribuire alla costruzione dell’hotel di ghiaccio invernale (aperto, dal 1989, da dicembre ad aprile).

Le stanze cambiano di anno in anno e sculture, arredi e spazi comuni diventano un caleidoscopio di forme, stili e sensazioni. L’Icehotel sfrutta questa ambientazione spettacolare per offrire, oltre al semplice soggiorno, tante esperienze e immersioni nella natura magica della Lapponia svedese.

Attività incredibili da fare

Ciò che rende l’Icehotel davvero unico è la combinazione tra arte, architettura e natura. Infatti, oltre all’aspetto artistico, l’Icehotel rappresenta un esempio straordinario di creatività che si fonde con l’ambiente circostante. L’idea è quella che il ghiaccio raccolto da un fiume artico possa diventare un’architettura temporanea, vissuta per qualche mese, per poi tornare alla natura.

Questo è molto di più di un semplice hotel. Qui infatti si possono provare tantissime attività durante tutto l’anno (si perché esiste anche una versione di hotel di ghiaccio 365, sempre aperto), ognuna con il suo particolare fascino.

In estate le esperienze sono principalmente all’aperto con gite in barca, pesca, rafting sul fiume Torne, picnic nella natura e momenti adrenalinici al Challenge Park dove poter sfidare amici e famiglia tra le cime degli alberi.

L’inverno invece è il momento perfetto per ammirare lo spettacolare fenomeno dell’aurora boreale. Gite sulla neve, safari alla ricerca dell’aurora, escursioni notturne, gite con motoslitte o slitte trainate da cani, tour gastronomici, corso di scultura sul ghiaccio e rituali di relax (come quello della sauna).

Ogni dettaglio è pensato per sorprendere e immergere il viaggiatore incredulo in un mondo in cui l’arte si fonde con il freddo, trasformando l’hotel in un’esperienza sensoriale e poetica.

Karl & Moa

Dove si trova l’Icehotel e come andare

L’Icehotel si trova a Jukkasjärvi, un piccolo villaggio Sami nel nord della Svezia, a pochi chilometri da Kiruna. Per raggiungere questa località dall’Italia si può prima prendere un volo per Stoccolma e da lì proseguire con un treno notturno fino a Kiruna.

Una volta qui, il modo più semplice per arrivare a Jukkasjärvi è in auto o in bus con la linea locale che parte dalla stazione degli autobus di Kiruna. In alternativa si può anche volare su Kiruna dall’aeroporto di Stoccolma Arlanda ma forse i prezzi potrebbero essere maggiori rispetto all’opzione treno.

Dal ghiaccio, che proviene dal vicino fiume Torne, che in inverno si congela, vengono ricavati i blocchi utilizzati per costruire questo incredibile hotel che va visto almeno una volta nella vita.

Ciò che rende la collocazione ancora più speciale è proprio l’ambiente naturale circostante: foreste, fiumi ghiacciati e cieli artici dove in inverno, il buio viene contrastato dall’aurora boreale mentre, in estate, il fenomeno del sole di mezzanotte illumina il paesaggio.