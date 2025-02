Fonte: iStock Kiruna è la città svedese che viene spostata

Si chiama Kiruna ed è una città in Svezia davvero particolare, lo è per diverse ragioni ma una spicca più delle altre: la città si sta spostando, si tratta di una vera e propria trasformazione urbana che sta coinvolgendo un terzo del territorio e circa 6mila cittadini.

Oltre a questo, è anche una location incredibile, basti pensare che è il centro abitato più settentrionale del Paese, si trova a nord del circolo polare artico e qui, oltre a una natura sorprendente, si può sperimentare il sole di mezzanotte, ma anche la notte polare, ci si può lasciare incantare dalla meraviglia dell’aurora boreale, dedicarsi allo sci o all’escursionismo immersi in un paesaggio indimenticabile.

Tutto quello che c’è da sapere su Kiruna, una città famosa anche dal punto di vista letterario dal momento che è qui che sono ambientati i libri della scrittrice Asa Larsson.

Kiruna, la città svedese che viene spostata

Non è un luogo dalla storia antica, ma senza dubbio la sua vita urbana è strettamente legata alla presenza delle sue miniere di ferro. Siamo a Kiruna, in Svezia, posto di grande bellezza e meraviglia che si trova a circa 200 chilometri dal circolo polare artico.

In realtà resti del passato più remoto hanno fatto comprendere che la zona era abitata ma per parlare della città che esiste oggi si deve fare un deciso balzo in avanti nel tempo.

La comunità qui, infatti, è nata all’inizio del XX secolo con il via alle attività minerarie, con l’insediamento posto sul basso monte Haukivaar, poi nel 1948 ha ottenuto i diritti di città e, nel medesimo periodo, ha iniziato a svilupparsi.

Ma ora è in pieno svolgimento un grande cambiamento che porterà a lasciare una parte del terreno spostando abitanti ed edifici grazie a un’importante trasformazione e ricollocazione urbana. Il nuovo centro è stato spostato tre chilometri a est da quello precedente, le strade e le ferrovie sono state deviate, alcuni edifici sono stati demoliti e ne sono stati realizzati nuovi. A tal proposito il primo a essere oggetto di inaugurazione è stato il municipio nel 2018. Mentre è a settembre 2022 che tre quartieri commerciali hanno visto la luce nel nuovo centro. Pare che queste opere termineranno nel 2035.

La ragione che sta alla base del trasferimento viene spiegata bene da LKBA, l’azienda che si occupa dell’estrazione. Sul sito ufficiale viene spiegato che sotto lì vi è una delle più grandi miniere sotterranee di ferro al mondo e che l’attività estrattiva deve essere effettuata a profondità sempre maggiori e sempre più vicino alla comunità, per questo si è dovuto procedere con il “trasloco” urbano.

A essere interessate sono circa 3mila abitazioni e un territorio che si aggira sui 450mila metri quadrati di locali pubblici e commerciali, sempre parlando di numeri sono all’incirca seimila le persone che si sono trasferite.

Alcune case sono state semplicemente spostate, come è avvenuto ad esempio con la chiesa cittadina, realizzata nel 1912 e tra le costruzioni più peculiari della città: di colore rosso, dalla forma singolare è davvero affacinante e bellissima.

Fonte: iStock

Cosa fare a Kiruna

Immersa nella natura selvaggia, a circa 200 chilometri a nord del circolo polare artico, Kiruna accoglie con la sua magia e con le tantissime cose che si possono fare qui. Anche semplicemente lasciando che sia la natura stessa a stupire: in estate con i suoi due mesi e mezzo di sole di mezzanotte, da settembre a marzo con lo spettacolo dell’aurora boreale.

Il suo territorio è vastissimo, basti pensare che si snoda su 19.447 chilometri quadrati e questi numeri rendono la città il secondo comune più grande al mondo, infine è interessante sapere che tocca altri due Paesi dell’Europa: a ovest arriva a essere il confine nazionale della Svezia con la Norvegia, mentre a est è il confine nazionale con la Finlandia.

Tra le varie meraviglie naturali da vedere vi sono foreste boreali e di betulle, tundra alpina, 6 fiumi se e oltre 6.000 laghi. Nel suo territorio si trovano il Parco Nazionale di Abisko e il Parco Nazionale di Vadvetjåkka.

E Kiruna è un luogo autentico, magico, unico nel suo genere, posto nella Lapponia svedese, avvolge i visitatori con la meraviglia di un paesaggio invernale: il clima è freddissimo (subartico) e può variare di molto da una zona all’altra del suo ampio territorio.

Qui si può sciare sia sulle piste che praticare sci di fondo, si possono programmare tante escursioni diverse, da quelle giornaliere a quelle che durano più giorni. E non può mancare una conoscenza più approfondita dell’attività mineraria, fondamentale per la zona, grazie a una visita del centro visitatori LKAB.

E poi perché non andare alla scoperta della città e del suo territorio grazie ai libri di Asa Larsson? I suoi romanzi polizieschi sono appassionanti da leggere, magari proprio mentre si visita questa incredibile città nella Lapponia svedese.

Fonte: iStock

Come arrivare a Kiruna

Non è difficile arrivare a Kiruna: infatti è possibile giungere in questa città con tutti i mezzi. Ad esempio, in treno con viaggi notturni partendo da Stoccolma. Quando si giunge alla stazione cittadina c’è un bus navetta gratuito. Si può arrivare in aereo, ma anche giungere in automobile o autobus, un tipo di viaggio on the road che permette di scoprire il territorio svedese e i suoi paesaggi incredibili. Basti pensare che tra Stoccolma e Kiruna ci sono 1300 chilometri di meraviglia.

Anche muoversi all’interno del vasto territorio comunale è importante e può valere la pena noleggiare un’automobile, ma non mancano i mezzi pubblici. Gli orari di apertura delle attività commerciali sono dalle 10 alle 18 dal lunedì al venerdì, sabato chiusura alle 14 e domenica tutto chiuso.

Un luogo che vale la pena visitare almeno una volta nella vita per immergersi nella bellezza della natura selvaggia.