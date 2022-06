L' Italia vanta dei laghi meravigliosi , ma fuori dai nostri confini ce ne sono altrettanti bellissimi e ricchi di sfumature. Per questo motivo abbiamo deciso di illustrarvi alcuni dei laghi più colorati del mondo a partire dal Lago Peyto in Canada (nella foto) che vanta un color turchese così puro da risultare artificiale. Qui, in estate, significative quantità di ghiaccio finiscono nel lago regalando al Peyto un brillante color turchese.