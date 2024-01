Questi incredibili luoghi del mondo si trovano sotto il livello del mare

A vederle non si direbbe, ma molte aree territoriali della Terra si trovano sotto il livello del mare. Una di esse è, ad esempio, la depressione del Kuma-Manyč, spesso considerata come il "confine convenzionale" tra Europa e Asia, che si estende per circa 500 chilometri dal Mar Nero al Mar Caspio e separa la pianura russa (a nord) dal Caucaso (a sud). (Nella foto, villaggio di Divnoe nella depressione del Kuma-Manyč).