Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Hidden Beach, la spiaggia nascosta di Palawan nelle Filippine

Si chiama Hidden Beach e mai nome potrebbe essere più azzeccato per questa spiaggia che sembra uscita da un film: nascosta tra scogliere calcaree e accessibile solo via mare, è uno dei posti top di Palawan nelle Filippine. Un vero e proprio rifugio tropicale dove nuotare. Si trova nella regione di El Nido e più propriamente sull’isola di Matinloc: la piccola baia protetta, incastonata in un paesaggio spettacolare, è davvero indimenticabile e, non a caso, è stata inserita più volte tra le spiagge più belle del mondo.

Le caratteristiche di Hidden Beach

Si chiama Hidden Beach e è il nome calza a pennello: mantiene proprio ciò che promette, si tratta di una baia nascosta e sorprendente incastonata tra scogliere calcaree alte e raggiungibile solo in barca navigando tra paesaggi suggestivi e da sogno. Una volta varcata la strettoia si viene catapultati in un piccolo paradiso autentico: una laguna tranquilla, protetta, dove l’acqua cristallina accarezza una distesa di sabbia bianca e impalpabile.

È come scoprire un segreto custodito dalla natura. Il mare, limpido e tiepido tutto l’anno, tanto che in ogni mese dell’anno ci sono turisti pronti a tuffarsi e godersi lo snorkeling. a Chi ama il mondo sottomarino resterà incantato dalla varietà di pesci colorati e coralli che si possono osservare facendo immersioni. Anche chi non è un nuotatore esperto può godersi un bagno in sicurezza grazie all’assenza di onde e alla conformazione protetta della baia, anche se la profondità dell’acqua cresce rapidamente ed è bene prestare attenzione.

Questo angolo di natura selvaggia è perfetto anche per i viaggiatori in cerca dello scatto perfetto: le pareti rocciose ricoperte di vegetazione tropicale, la trasparenza dell’acqua e l’atmosfera sospesa nel tempo regalano un colpo d’occhio che lascia senza fiato.

iStock

Ma attenzione: qui non troverai bar, lettini o servizi di alcun tipo. Hidden Beach è pura, incontaminata; dovrai portare tutto con te, dall’acqua potabile al necessario per proteggerti dal sole, fino alla maschera da snorkeling se vuoi esplorare il fondale.

Il periodo migliore per visitarla? Da dicembre ad aprile quando il mare è calmo e le condizioni meteo sono più serene. Nonostante ciò il paradiso è visitabile tutto l’anno; chi preferisce un clima vivace dovrà prediligere i mesi tra dicembre e marzo mentre da giugno a settembre ci si può aspettare acquazzoni poiché si entra nella stagione delle piogge.

Dove si trova Hidden Beach e come arrivarci

Posizionata nella zona occidentale di Matinloc, la Hidden Beach delle Filippine fa parte dell’arcipelago di Bacuit e più precisamente a Palawan nella zona di El Nido. Una delle sue particolarità è che non è raggiungibile via terra, l’unica modalità per arrivarci è via mare aggregandosi ai tour in barca organizzati. Si parte solitamente da El Nido Town o dalla spiaggia di Corong-Corong. In circa 45 minuti di navigazione tra paesaggi mozzafiato si raggiungono le scogliere dell’arcipelago di Bacuit che faranno da sfondo a foto da cartolina. La vera magia? Quando si attraversa il varco naturale tra le rocce per arrivare alla baia.