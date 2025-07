Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Raggiungere El Tatio e visitare il sito geologico

Il mondo sa stupirci e in alcuni angoli regala veri e propri spettacoli. In Cile, per esempio, appartiene a questa categoria El Tatio, un luogo che fa sembrare di essere su Marte. Il campo geotermico d’altura regala emozioni che spaziano tra geyser altissimi, pozze bollenti e vapori che tagliano il gelo creando un contrasto incredibile. Se cerchi un’esperienza che mescola natura estrema, scienza, spiritualità e paesaggi indimenticabili devi assolutamente visitarlo.

Scoprire il campo geotermico di El Tatio

El Tatio spicca a 4.200 metri d’altezza conquistando il terzo gradino sul podio dei campi geotermici più grandi al mondo. Attualmente conta 80 geyser attivi e camminare tra di essi all’alba mentre il sole sorge sulle Ande è una di quelle esperienze che lascia senza fiato… e non solo per la rarefazione dell’aria.

Le colonne di vapore raggiungono anche più di quattro metri e si alzano rapide nel cielo blu cobalto dell’altopiano. Il contrasto tra l’aria pungente sottozero e l’acqua bollente che schizza dal terreno crea un’atmosfera mistica, quasi surreale.

Oltre ai geyser, però, El Tatio è caratterizzato da fumarole che sibilano, pozze di fango che gorgogliano, rocce incrostate di minerali luccicanti e una fauna andina fatta di vigogne e uccelli in volo completano la scena. Il momento più suggestivo per assistere allo spettacolo è l’alba quando i vapori sono più densi, la luce è dorata e il silenzio viene interrotto solo dal borbottio della terra.

Non mancano neppure le piscine naturali: pozze termali in cui immergersi per scaldarsi dopo aver sfidato il gelo mattutino. Attenzione però ad immergersi, seppur l’esperienza del bagno risulti rigenerante contiene arsenico e non va assolutamente ingerita.

Viene considerato, a tutti gli effetti, un laboratorio naturale. Scienziati e geologi studiano attentamente i microrganismi estremofili che riescono a sopravvivere in condizioni estreme caratterizzate da calore e acidità. L’analisi viene utilizzata per approfondire le origini della vita sulla Terra, andando indietro nel tempo.

Il sito geologico nasce dal mix tra l’acqua in superficie e il calore sotterraneo. La prima penetra nel terreno, raggiunge le rocce riscaldate dal magma, si pressurizza e dunque torna in superficie sotto forma di getto di vapore. L’area, di intensa attività vulcanica, è davvero suggestiva: la placca di Nazca scivola sotto quella sudamericana, generando un paesaggio in continua trasformazione.

Anche le popolazioni locali hanno da sempre attribuito a El Tatio un significato sacro. Il nome stesso, che in lingua kunza potrebbe significare “nonno che piange”, suggerisce un legame spirituale profondo tra la terra e le sue manifestazioni.

Dove si trova El Tatio e come raggiungerlo

Nel cuore dell’altopiano andino in Cile, a 90 chilometri da San Pedro de Atacama si può raggiungere El Tatio. Il viaggio per arrivare in questo luogo fa parte dell’avventura stessa: si parte solitamente tra le 4 e le 5 del mattino e servono due ore di viaggio su strade sterrate attraversando paesaggi naturalistici selvaggi per raggiungerlo.

Il modo migliore per raggiungere El Tatio è affidandosi a tour organizzati. Una volta terminata la visita a El Tatio, molti tour fanno tappa alle Terme di Puritama, un’oasi di acque calde circondata da canyon e vegetazione.