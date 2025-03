Fonte: iStock I paesaggi incredibili del Deserto di Atacama

Visitare il deserto di Atacama è come mettere piede su un altro pianeta e, in un certo senso, lo è per davvero perché è considerato il luogo con il suolo più simile a quello di Marte. In lontananza si intravedono le vette delle Ande e, tutt’intorno a voi, avete a vostra disposizione una distesa vasta e arida che si estende fino all’orizzonte, ma tutt’altro che inospitale, dove vivere un viaggio unico nel suo genere tra paesaggi mozzafiato e cieli notturni infiniti che esplodono di stelle.

Dove si trova il deserto di Atacama

Il deserto di Atacama si trova in Sud America e si estende per circa 1.600 chilometri, tra il Perù meridionale e il Cile settentrionale. Dall’Italia, il modo ideale per raggiungerlo è volare prima verso Santiago del Cile e poi verso El Loa di Calama. Da qui vi basterà salire su un bus con destinazione San Pedro de Atacama, solitamente gestito dagli hotel.

Perché il deserto di Atacama è uno dei luoghi più incredibili del mondo

Il deserto di Atacama possiede alcune aree dove, si dice, non piove da cent’anni, ed è una delle zone del Cile più significative per diverse ragioni. Non solo è vecchia di milioni di anni, conservando rovine risalenti a circa 10.000 anni fa ma, grazie all’assenza di inquinamento luminoso, è considerato uno dei migliori luoghi al mondo dove andare a caccia di stelle e osservare il cielo notturno. Non a caso, qui si trova il telescopio più potente della Terra, il Giant Magellan Telescope.

Inoltre, seppur si tratti del deserto non polare più arido del mondo, è costellato di oasi dove esplode la vita, sia nelle fertili valli fluviali che a migliaia di metri di altitudine. Se a questo aggiungete i vulcani, i geyser e la cultura locale…avete ottenuto il mix perfetto per un’avventura indimenticabile.

Fonte: iStock

Cosa vedere e cosa fare nel deserto di Atacama

Con i suoi paesaggi indicibilmente selvaggi, il deserto di Atacama in Cile ha tutto ciò che serve per garantirvi un viaggio unico che sarà veramente difficile da dimenticare. Dai vulcani ai paesaggi lunari, dall’osservazione delle stelle alla mummia più antica del mondo: qui i nostri consigli su cosa fare e cosa vedere.

Valle della Luna

Potete facilmente immaginare perché venga chiamata Valle della Luna, un luogo dove l’energia che si percepisce è indescrivibile. Per viverla potete percorrere diversi trekking: Duna Mayor Viewpoint, Amphitheater, Victoria Mine, Tres Marías e Ckari Viewpoint.

Dopo una giornata di camminate, regalatevi un tramonto: dalla cima di una gigantesca duna di sabbia potrete godervi i paesaggi mentre il sole scivola sotto l’orizzonte e la lontana catena di vulcani, le Cordillera de la Sal e la valle vengono improvvisamente inondati di nuovi colori che cambiano dal viola, al rosa e oro.

Fonte: iStock

Tour astronomici

Le escursioni astronomiche sono una delle attività più popolari da fare nel deserto di Atacama. Sebbene si possa semplicemente alzare lo sguardo e vedere il cielo in qualsiasi momento, è meglio partecipare a un tour con un astronomo esperto per godersi al meglio questa esperienza.

Laguna Chaxa

Una delle incredibili peculiarità del deserto di Atacama è che, seppur sia vero che non piove granché e i suoi paesaggi appaiono rocciosi e duri, ci sono anche oasi di vita dove poter ammirare alcune specie di animali immerse in panorami estremamente suggestivi. Una di queste è la Laguna Chaxa, situata a circa 25 chilometri a sud-ovest di Toconao e 65 chilometri da San Pedro. In questo lago salato potrete ammirare tre delle cinque specie conosciute di fenicotteri (James, Cileno e Andino), oltre che altri uccelli.

I petroglifi di Yerbas Buenas

Le valli che circondano San Pedro de Atacama sono decorate da petroglifi, ossia incisioni su roccia lasciate 2.500 anni fa dai pastori-esploratori che che conducevano le proprie carovane dalle Ande fino alle coste del Pacifico. Se osservati con cura, sulle grezze linee incise sulla roccia si possono riconoscere diverse figure umane e animalesche, lasciate qui come segno di protezione.

La Mano del Desierto

Non una bellezza naturale, ma un’opera che si sposa perfettamente con gli scenari circostanti. Stiamo parlando della Mano del Desierto, una scultura realizzata dall’artista cileno Mario Irarrázabal situata a 1100 metri sopra il livello del mare. L’opera è stata inaugurata nel 1992 per ricordare alcuni eventi tragici della storia che hanno visto protagonista il deserto di Atacama e il regime di Pinochet. Tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, infatti, il dittatore cileno trasformò le vecchie miniere di salnitro abbandonate in campi di concentramento dove rinchiudeva i suoi connazionali contrari al regime.

Per fortuna, al giorno d’oggi, l’unica cosa che regna sovrana nel deserto di Atacama è un silenzio estremo che ci permette di diventare tutt’uno con il paesaggio, magico e surreale.