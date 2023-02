Queste sono le coordinate per raggiungere un lago segreto a forma di cuore

Fonte: ANSA Jezioro Czarne, il lago segreto a forma di cuore in Polonia

È all’ombra dei sentieri più battuti dal turismo di massa che si nascondono le meraviglie più straordinarie che appartengono al mondo che abitiamo. Capolavori naturali o artificiali apparentemente invisibili che si svelano davanti agli sguardi attoniti degli avventurieri che osano spingersi ai confini di ciò che non conoscono.

Ed è proprio uno di questi luoghi che vogliamo raggiungere insieme a voi oggi. Una piccola oasi naturale sconosciuta ai più, dove la natura lussureggiante e più rigogliosa che mai è diventata la cornice di uno dei paesaggi più suggestivi che abbiamo mai visto.

Ci troviamo nel cuore rurale della Polonia occidentale, e più precisamente tra i comuni di Miedzyrzecz e di Trzciel. È qui che è stato scoperto uno specchio d’acqua dalla bellezza mozzafiato che però rivela il suo lato più romantico solo dall’alto. E noi abbiamo trovato le coordinate per raggiungere il lago segreto a forma di cuore. Curiosi di scoprirle?

Il lago a forma di cuore in Polonia

Sono immagini, quelle del lago Czarne, che hanno fatto il giro del web. Del resto quando la natura ci restituisce istantanee così è impossibile restare immuni a tanta bellezza. Le fotografie che raffigurano questo specchio d’acqua a forma di cuore sono state scattate da un drone che stava sorvolando proprio i territori della Polonia occidentale. Al confine tra Miedzyrzecz e Trzciel il piccolo velivolo ha svelato l’immagine più romantica di sempre.

Non sappiamo le origini di questo lago immerso nella natura, né la sua età anagrafica. Sicuramente si tratta di un luogo segreto che è stato custodito dagli abitanti dei villaggi limitrofi per molto tempo, almeno fino a quando un uomo ha diffuso le prime immagini scattate proprio con un drone inviandole ad alcuni media locali.

Grazie alla veduta a volo d’uccello, è stato possibile ammirare questo bacino d’acqua da una prospettiva del tutto nuova. Si tratta di un cuore azzurro nascosto nel verde lussureggiante delle foreste circostanti. Ora tutti ne parlano. Cittadini e viaggiatori hanno iniziato la ricerca di questo lago segreto per toccare con mano tutta la magia che gli appartiene.

Le coordinate del lago segreto

Per raggiungere questa piccola oasi romantica, occorre raggiungere la Polonia rurale occidentale. È in questo lato del Paese, e più precisamente nei pressi dei comuni Miedzyrzecz e di Trzciel, che inizia la nostra avventura. Una volta lasciata l’automobile nei pressi del parcheggio forestale situato proprio ai confini delle due cittadine, è possibile proseguire a piedi prendendo il sentiero che conduce direttamente al lago.

In circa 30 minuti di cammino si arriva al cuore del lago segreto, un luogo completamente immerso nella natura verdeggiante che è diventato l’habitat di numerosi esemplari di flora e di fauna.

Una volta diffuse le fotografie in rete, il lago Czarne si è trasformato in una vera e propria attrazione turistica, una meta imprescindibile per tutti gli amanti del silenzio e della natura. Del resto, a guardare le immagini, il desiderio di raggiungere questo luogo e trascorrere qui momenti all’insegna della grande bellezza, ha riguardato tutti.

Volete raggiungerlo anche voi? Queste sono le coordinate del lago segreto a forma di cuore: 52.430137947369104, 15.704703118384254. Vi basterà inserirle su Google Maps e iniziare la navigazione.