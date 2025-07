Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Hai mai sentito parlare della Ciudad Perdida? È un’antica città nascosta nella giungla colombiana, conosciuta anche come Teyuna. Rimasta fuori dai radar per secoli, è stata riscoperta quasi per caso negli anni ’70, dopo essere stata inghiottita dalla foresta. Solo dal 2005 è possibile visitarla in sicurezza, ed è oggi uno dei luoghi più affascinanti e carichi di storia di tutta la Colombia

Curiosità sulla Ciudad Perdida della Colombia

Ti hanno sempre detto che Machu Picchu è il top delle antiche città andine? Beh, sappi che la Ciudad Perdida è più vecchia di circa 650 anni. Già nell’700 d.C. i Tayrona costruivano templi, strade e terrazze in cima alle montagne. E il bello è che circa il 40% del sito è ancora inesplorato. Chissà quali segreti sono ancora nascosti sotto la giungla!

Devi sapere che “Ciudad Perdida” è il nome che gli archeologi moderni le hanno dato, ma per le comunità indigene, Kogui, Arhuaco, Wiwa e Kankuamo, non è mai stata perduta. Loro l’hanno sempre chiamata Teyuna, il cuore spirituale della Sierra Nevada de Santa Marta. Ancora oggi ci vanno per cerimonie e rituali sacri. E no, non vogliono che diventi un’attrazione da selfie.

Altro che Indiana Jones: i primi a trovare Teyuna furono dei saccheggiatori locali, che si imbatterono in una scalinata nascosta nel verde e seguirono il sentiero fino alle rovine. Il risultato? Rubarono gioielli, statue e manufatti preziosi, vendendoli al mercato nero. Solo dopo che la voce cominciò a girare, il governo colombiano decise di intervenire e dichiarare il sito patrimonio archeologico.

A differenza di altri luoghi “colonizzati” dal turismo di massa, il viaggio verso la Ciudad Perdida è organizzato da operatori locali e guide indigene. I proventi vanno direttamente alle comunità della zona, che così riescono a preservare cultura, ambiente e tradizioni. Insomma, fai trekking e fai del bene.

Dove si trova la Ciudad Perdida e come raggiungerla

Protetta dalla fitta vegetazione della Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciudad Perdita è uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia della Colombia. Non è raggiungibile in alcun modo se non tramite un trekking impegnativo di alcuni giorni e della durata di circa 50 chilometri.

Il punto di partenza ufficiale è il piccolo villaggio di El Mamey (detto anche Machete Pelao), a circa 2-3 ore di fuoristrada da Santa Marta. Da lì inizia il cammino vero e proprio, lungo circa 45 chilometri (solo andata). Si dorme in campi base rustici, si mangia cibo locale preparato sul momento, e ogni giorno si attraversano fiumi, montagne, villaggi indigeni e paesaggi mozzafiato.

La Ciudad Perdida è stata scoperta solo nel 1975, dopo secoli di oblio e non è certo un sito facilmente accessibile. Per arrivarci dovrai guadagnartela: quattro o cinque giorni di trekking, tra salite ripide, piogge improvvise, ponti traballanti e sentieri di fango. Un’esperienza tosta, certo, ma anche profondamente toccante.

Ti aspettano foreste pluviali, villaggi indigeni, cascate rinfrescanti e un silenzio assordante che ti obbliga a rallentare, a respirare e a osservare. E alla fine, quando penserai di non farcela più, ecco che apparirà lei: la Ciudad Perdida, sospesa tra cielo e terra, avvolta da un’aura mistica che ti farà dimenticare ogni fatica.