In questo luogo esiste un circo naturale: è una meraviglia

Fonte: iStock Cirque de Gavarnie

Madre Natura si sa, non smette mai di stupirci, proprio lei che come un sapiente artigiano plasma il mondo che abitiamo regalandoci visioni superlative che lasciano senza fiato, le stesse che si trasformano in vere e proprie attrazioni turistiche che ci invitano a scoprire e riscoprire il globo.

Sono tante le sue opere, e alcune sono così belle che non sembrano reali, ma invece sono vere e per questo ancora più straordinarie. Ed è proprio al cospetto di un suo capolavoro che vogliamo portarvi oggi, in un posto straordinario che tutti dovremmo raggiungere almeno una volta nella vita.

Si tratta di un circo naturale di origine glaciale, un’arena incastonata tra le suggestive vette del maestoso massiccio dei Pirenei, e che è Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1997. Ed è bellissima. Pronti a partire?

Le meraviglie naturali dei Pirenei

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in Francia, nel Paese dello champagne e dell’amore, della cucina raffinata e dei paesini di montagna, delle spiagge sul Mediterraneo e dei resort di lusso, delle città celebri e di Parigi, l’iconica capitale che ospita alcuni dei monumenti simbolo di tutto il Paese.

Dobbiamo però allontanarci dai luoghi più affollati e popolari per raggiungere un posto dove la natura ha creato uno dei suoi più grandiosi capolavori. Ci troviamo al cospetto del massiccio dei Pirenei, nel territorio di Gavarnie, dove esiste una delle più grandi e incredibili aree naturali di tutto il mondo, quella che ospita il Cirque de Gavarnie.

Come il nome stesso suggerisce ci troviamo davanti a un circo, un arena naturale che ogni anno attira migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del globo. “L’edificio più misterioso del più misterioso degli architetti; un colosso della natura”, così lo aveva descritto Victor Hugo che rimase estasiato davanti alla visione del Cirque de Gavarnie.

Per raggiungere, ammirare e contemplare questo monumento naturale, già Patrimonio Mondiale dell’Unesco, dobbiamo recarci negli Alti Pirenei. È proprio qui che comincia la nostra grande e incredibile avventura.

Il circo naturale che è un capolavoro di Madre Natura

Non sono solo le dimensioni a incantare, e neanche il paesaggio frastagliato e mozzafiato che si apre alla vista di chi raggiunge l’arena, ma è la perfezione che caratterizza questo anfiteatro naturale, un unicum in tutto il mondo.

Situato proprio al centro dei Pirenei, Cirque de Gavarnie misura un diametro di 5 chilometri, ed è circondato da grandi pareti verticali che svettano verso il cielo raggiungendo i 1500 metri di altezza. Il cuore dell’arena è pulsante di vita: qui, infatti, centinaia di cascate portano in scena uno spettacolo di zampilli e gocce d’acqua che brillano al sole. La più imponente supera i 422 metri: è lei la cascata più alta d’Europa.

Per la sua bellezza e la sua unicità, il Cirque de Gavarnie si è guadagnato un posto d’onore della lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco con una doppia classificazione: naturale e culturale, l’unico in tutta la Francia.

Il sito francese, che fa parte del Parco Nazionale dei Pirenei, è un microcosmo di meraviglie caratterizzato da paesaggi straordinari e da numerosi esemplari di flora e di fauna che lo hanno scelto come habitat. Il circo è visitabile attraverso numerosi sentieri che portano alla scoperta di scorci suggestivi. Aguzzate bene la vista: il mondo visto da qui è meraviglioso.