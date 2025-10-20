Colazioni con gli alpaca, infinity pool tra i petali e cene nel bosco: questo chalet di montagna ridefinisce l’idea di fuga romantica e incanta i social

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Ufficio Stampa Chalet al Foss, il luogo perfetto per un weekend romantico in Trentino

Tra le vette innevate del Trentino si nasconde Chalet al Foss, il romantico rifugio di montagna diventato così apprezzato per le esperienze promosse sui social dagli influencer. In pochi anni, questo rifugio adults only di Vermiglio, nella Val di Sole, è diventato una leggenda dei social conquistando oltre 1,2 milioni di follower.

Lo chalet che ha conquistato i social

Siamo a Vermiglio, nel cuore selvaggio della Val di Sole, a due passi dal Passo del Tonale. È qui, a 1.450 metri d’altitudine e con vista diretta sul ghiacciaio della Presanella, che Alberto Pangrazzi e Carlotta Menon hanno trasformato l’albergo di famiglia in un resort di lusso per coppie capace di riscrivere le regole dell’hôtellerie di montagna.

La loro visione? Semplice ma geniale: creare il primo format alpino pensato per il divertimento a due. Le classiche fughe romantiche vengono riscritte ispirandosi al turismo esperienziale e alle nuove tendenze viaggio che cercano l’effetto wow: dalla colazione con gli alpaca al letto riscaldato immerso nella neve, fino alla Treehouse, la casa sull’albero dove la cena vi arriva attraverso una mini-cabinovia, tutto è progettato per diventare un ricordo e, ovviamente, uno scatto perfetto per il vostro feed.

Chalet al Foss in Trentino è un luogo che sa di autenticità, di legno vivo, di montagna vera, ma con un twist contemporaneo e glamour. Il risultato è un resort che fonde ospitalità di alto livello e creatività esperienziale, dove l’amore non è solo un tema, ma una filosofia di vita.

Non a caso, è il set preferito per i “marry me moments”: proposte di matrimonio spettacolari tra la neve e il cielo, con scenografie che sembrano uscite da un film romantico. C’è chi sceglie la piscina infinita ricoperta di petali di rosa (sì, quella da 8mila euro per l’uso esclusivo), e chi preferisce la Cena nel Bosco, l’ultimissima novità che porta l’alta cucina nel cuore del silenzio alpino. La vera rivoluzione firmata Chalet al Foss è nel modo in cui ha conquistato il mondo attraverso i social. Tutto è iniziato quando Carlotta, mente creativa e anima digital del progetto, ha deciso di raccontare l’hotel su Instagram. Nessuna pubblicità, nessuna sponsorizzazione: solo contenuti autentici e storytelling emozionale.

Ufficio Stampa

Il risultato? Un’esplosione virale. Oggi il profilo dello chalet supera 1,2 milioni di follower, più del Burj Al Arab di Dubai, e si piazza tra gli hotel più seguiti d’Europa, subito dopo il mitico Cavo Tagoo di Mykonos. Influencer da ogni continente fanno la fila per viverlo, ma ciò che rende questo fenomeno unico è che nulla è costruito: gli ospiti vengono accolti con un’esperienza reale, intensa e curata, e i loro contenuti diventano la miglior forma di pubblicità possibile.

Motivo in più che fa battere il cuore? La presenza della prima Music Spa delle Alpi dove il benessere si mescola con dj set quotidiani. Le vasche in legno fumano sotto il cielo gelido, la sauna panoramica regala viste che tolgono il fiato, e tutto profuma di libertà.

Insomma, qui non si viene solo per sciare, ma per vivere la montagna come un’esperienza multisensoriale, tra fuoco, neve, musica e… tanto amore.

Ufficio Stampa

Dove si trova e come arrivare

Chalet al Foss, l’hotel più romantico e instagrammabile del Trentino, si trova a Vermiglio. Siamo nel vero cuore della Val Di Sole a non più di 10 minuti dal passo del Tonale e si raggiunge in auto comodamente da città come Milano o Venezia.