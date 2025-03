Un viaggio a Francoforte non è completo se non si visita la Casa di Goethe, una delle figure più influenti del pensiero moderno. Ecco la guida completa

Fonte: iStock L'elegante facciata della casa natale di Goethe a Francoforte

Quando pensiamo alle grandi menti che hanno plasmato il pensiero e la cultura moderna, le vediamo sempre come figure leggendarie, eteree e quasi sovrannaturali. La verità è che, come noi, sono state prima di tutto persone; con una vita, dei pregi e dei difetti, degli hobby e delle routine e, soprattutto, con delle città e dei luoghi dove vivere . A Francoforte, a passeggiare sopra i ciottoli delle sue vie, c’era Johann Wolfgang von Goethe, una delle figure più influenti della letteratura tedesca e mondiale. Se hai in programma un viaggio in questa splendida città tedesca, non puoi assolutamente perderti l’opportunità di varcare la soglia della casa di questo grande pensatore e scoprire qualcosa di più della sua vita e delle sue opere.

Una premessa: chi era Goethe

Prima di partire per il nostro tour tra le sale della Casa di Goethe, è utile conoscere meglio questo straordinario personaggio, con cui tutti abbiamo passato un po’ di tempo durante gli anni delle scuole superiori, sfogliando le pagine dei manuali di letteratura. Johann Wolfgang von Goethe è stato più di un semplice scrittore: una delle menti più brillanti e poliedriche della cultura europea. Nato a Francoforte nel 1749 e morto a Weimar nel 1832, fu scrittore, poeta, drammaturgo, saggista, pittore, teologo, filosofo, umanista, scienziato, critico d’arte e di musica. Un uomo di enorme cultura, capace di spaziare tra discipline diverse con un’eccezionale profondità di pensiero. Tra le sue opere più significative citiamo “I dolori del giovane Werther”, romanzo epistolare che segnò più e più generazioni con il suo spirito romantico e nostalgico; “Faust”, forse il suo capolavoro assoluto, in cui riflette sul senso della vita, del sapere e della ricerca infinita dell’uomo. Ma prima di diventare il mostro sacro della letteratura che tutti conosciamo, Goethe passò una parte della sua infanzia e giovinezza proprio qui a Francoforte, in un ambiente che ne plasmò la formazione e ne stimolò il pensiero. La casa in cui crebbe con la sua famiglia rappresenta il punto di partenza del suo viaggio intellettuale e, oggi, rappresenta il luogo che ci permette di entrare in contatto con la sua storia, le sue ispirazioni e il mondo che lo circondava.

Fonte: iStock

Cosa aspettarsi dalla Casa di Goethe a Francoforte

Come ti abbiamo anticipato, la casa natale di Johann Wolfgang von Goethe si trova a Francoforte ma, più precisamente, al numero 23 della Großer Hirschgraben. L’edificio – tipico esempio di abitazione della borghesia del diciottesimo secolo – presenta una splendida facciata in stile barocco con ampie finestre simmetriche e un look elegante e raffinato. La casa è stata ricostruita dopo essere stata distrutta nel 1944 dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, per restituire una fotografia precisa dell’atmosfera originale in cui il giovane letterato visse fino al 1765, prima di trasferimento a Lipsia dove intraprese gli studi di giurisprudenza. La casa ospita al suo interno un museo dove potrai entrare in contatto in modo approfondito con la vita e le opere di questa figura così importante per il pensiero moderno. In questa piccola guida potrai trovare alcuni dettagli e informazioni che ti potranno servire per organizzare la tua visita nel modo più efficace.

Come visitare la Casa di Goethe

La mostra di questa casa-museo permette ai visitatori di muoversi tra le stanze arredate con pezzi originali (o ricostruiti) appartenuti alla famiglia di Goethe. Il fascino di questo luogo risiede nel fatto che proprio in queste stanze l’autore ha scritto le sue opere più immortali. Meritano una menzione d’onore la biblioteca e il salone delle feste, che presentano un’architettura e una cura dei dettagli unica, ad alto impatto estetico. Di seguito, alcune informazioni utili per pianificare la tua visita:

Indirizzo: Großer Hirschgraben 23-25, Francoforte sul Meno

Großer Hirschgraben 23-25, Francoforte sul Meno Orari d’accesso: aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 (tranne il giovedì giorno in cui l’orario di apertura viene esteso fino alle 21.00).

aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 (tranne il giovedì giorno in cui l’orario di apertura viene esteso fino alle 21.00). Prezzi dei biglietti: il costo dei biglietti per la Casa di Goethe a Francoforte variano a seconda delle categorie di visitatori e delle mostre speciali. In generale, il biglietto standard costa dieci euro , gli studenti pagano sei euro per accedere alla casa-museo, altre riduzioni prevedono un costo di 3 euro. L’ ingresso è gratuito per i bambini sotto i sei anni . Un consiglio? Visitate la casa di Goethe il primo giovedì del mese dalle 18:00 alle 21:00 poiché, solo in questa occasione, l’ingresso serale avrà un costo pari a 1 euro.

il costo dei biglietti per la Casa di Goethe a Francoforte e delle mostre speciali. In generale, il , gli pagano per accedere alla casa-museo, altre riduzioni prevedono un costo di 3 euro. L’ . Un consiglio? Visitate la casa di Goethe poiché, solo in questa occasione, l’ingresso serale avrà Come raggiungerla: la casa di Goethe è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Puoi arrivarco in metro (U-Bahn) seguendo le linee U1, U2, U3 o U8 e scendere alla fermata Willy-Brandt-Platz per poi proseguire con una breve passeggiata della durata di cinque minuti; in tram con le linee 11 e 12 e scendendo alla fermata Römer/Paulskirche; in autobus (una soluzione molto comoda per raggiungere la casa di Goethe) prendendo la linea 36 o 75. Anche l’auto è una possibilità, ma essendo il centro di Francoforte una zona a traffico limitato, dovrai parcheggiare nelle vicinanze e proseguire a piedi.

la casa di Goethe è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Puoi arrivarco in (U-Bahn) seguendo le linee U1, U2, U3 o U8 e scendere alla fermata Willy-Brandt-Platz per poi proseguire con una breve passeggiata della durata di cinque minuti; in con le linee 11 e 12 e scendendo alla fermata Römer/Paulskirche; in (una soluzione molto comoda per raggiungere la casa di Goethe) prendendo la linea 36 o 75. Anche l’auto è una possibilità, ma essendo il centro di Francoforte una zona a traffico limitato, dovrai parcheggiare nelle vicinanze e proseguire a piedi. Durata della visita: per goderti appieno l’esperienza della casa di Goethe a Francoforte, la durata della visita sarà di un’ora o due al massimo.

Se stai pianificando un viaggio in questa perla della Germania, non puoi assolutamente perderti questa esperienza culturale. Che tu sia un appassionato di letteratura o meno, visitare la casa di Goethe a Francoforte significa fare un viaggio a bordo di una macchina del tempo per toccare con mano l’atmosfera in cui ha vissuto una delle figure più influenti della letteratura mondiale nonché una delle più grandi menti del pensiero moderno. Dalle stanze arredate in stile d’epoca ai suoi manoscritti e altri manufatti, questo luogo è una fotografia precisa proveniente dal passato.