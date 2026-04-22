Getty Images L'incredibile Castello di Tabiano

Il Castello di Tabiano è uno di quei luoghi che sembrano usciti da un racconto antico, sospesi tra storia e leggenda. Arroccato sulle colline parmensi, domina il paesaggio con una presenza scenografica che cattura lo sguardo già da lontano. Inserito in un contesto naturale di grande fascino, tra dolci rilievi e scorci che si aprono sulla Pianura Padana fino alle Alpi, questo maniero rappresenta una tappa ideale per chi cerca un luogo incredibile capace di unire cultura, panorami e suggestioni senza tempo.

La storia del Castello di Tabiano

Le origini del Castello di Tabiano risalgono agli inizi dell’XI secolo, quando fu edificato su un precedente insediamento di epoca romana. In epoca medievale assunse un ruolo strategico fondamentale: era infatti uno dei principali baluardi difensivi dell’Alta Emilia e controllava sia la Via Francigena, importante arteria di pellegrinaggio e commercio, sia i pozzi di sale della zona, allora di grande valore economico.

Per secoli il castello fu al centro delle vicende della famiglia Pallavicino, una delle più influenti dinastie feudali del territorio. Tra guerre, assedi e alleanze politiche, le sue mura hanno visto alternarsi episodi di potere e violenza, ma anche storie più intime e romantiche. Tra i personaggi legati al castello spiccano figure come Uberto il Grande Pallavicino, alleato dell’imperatore Federico II, e Pelavicino Pallavicino, ricordato come uno dei primi trovatori dell’epoca.

Non mancano racconti più oscuri, come quello di Tancredi Pallavicino, ucciso nel castello dal fratello in un episodio di sangue in un luogo che avrebbe dato origine al nome “Porta Rossa”. Accanto a queste vicende, emergono storie di donne affascinanti e misteriose, come Isabella, conosciuta come l’“Angelo di Tabiano”, simbolo di bellezza e amore sfortunato.

Dopo secoli di contese tra famiglie nobiliari, nell’Ottocento il castello cambiò funzione, diventando una residenza privata legata a un’attività agricola.

Visitare il castello

Dal 2016 il Castello di Tabiano è aperto al pubblico, offrendo la possibilità di esplorare ambienti ricchi di fascino e storia. Il percorso di visita dura circa 45 minuti e conduce attraverso alcuni degli spazi più rappresentativi della struttura.

Si parte dalle antiche cantine con volte in pietra, per poi salire nei saloni decorati con stucchi e specchiere, fino ad arrivare agli ambienti più eleganti come la sala da ballo. Non mancano soffitti affrescati, una biblioteca con volumi antichi e lo scenografico scalone d’onore. All’esterno, terrazze e giardini permettono di godere appieno del panorama circostante. Tra i luoghi più evocativi spicca la “Porta Rossa”, legata alle vicende più drammatiche della storia del castello, che contribuisce ad alimentarne il fascino misterioso.

Il biglietto d’ingresso costa 10 euro ed è gratuito per i bambini fino a 8 anni. Prima di organizzare una visita è consigliabile verificare eventuali chiusure per eventi o aperture straordinarie sul sito ufficiale del castello.

Dove si trova e come raggiungerlo

Il Castello di Tabiano si trova in Emilia-Romagna, nel territorio della provincia di Parma, a breve distanza da località termali molto conosciute come Salsomaggiore Terme e Tabiano Terme. La sua posizione è uno dei suoi punti di forza: sorge su un’altura che offre una vista ampia e suggestiva, capace di abbracciare l’intera pianura fino alle montagne.

Raggiungerlo è piuttosto semplice. Si trova a circa 20 chilometri da Parma, mentre Milano e Bologna distano rispettivamente circa 100 e 130 chilometri. L’uscita autostradale di riferimento è Fidenza-Salsomaggiore Terme sull’A1; da lì basta seguire le indicazioni per Tabiano Terme e poi per Tabiano Castello.