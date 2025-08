Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Visitare l'antico tempio di Poseidone a Capo Sunio

Tra i luoghi più suggestivi della Grecia non lontani da Atene c’è Capo Sunio: il promontorio mescola storia, miti e leggende facendoci volare indietro nel tempo con l’imperdibile tempio di Poseidone e i resti di quello dedicato ad Atena. Ma non è tutto, perché secondo una leggenda è proprio qui che è venuto al mondo il limpido Mar Egeo.

Il promontorio di Capo Sunio

Capo Sunio, o Sounion come lo chiamavano i poeti, è una delle gite in giornata da Atene più apprezzate. Questo posto incantevole svela l’anima più autentica della Grecia. Siamo a poco più di 70 chilometri dalla capitale sulla punta estrema dell’Attica. Le leggende e i miti che raccontano il luogo non mancano. Se ti fermi in silenzio, forse riesci ancora a sentire l’eco del dolore di Egeo, che vide tornare la nave del figlio con le vele nere e pensò che Teseo (il figlio) fosse morto.

È qui, infatti, che nasce il mito: stando alla leggenda, Re Egeo si gettò nel mare da questo stesso promontorio, credendo che il figlio Teseo fosse deceduto nel labirinto di Creta. Da allora, il mare porta il suo nome. Il panorama sul mar Egeo è unico: guardalo, respiralo, sentilo.

Ma cosa vedere? Si parte con il tempio di Poseidone. La costruzione solenne dedicata al dio del mare domina il promontorio con colonne doriche in marmo di Paros che raccontano millenni di storia. Oggi ne restano solo 18 di 42 ma l’effetto wow è comunque garantito. Presta molto attenzione, sulla base di una di esse è presente l’incisione di Lord Byron, una firma che il poeta inglese ha impresso nei primi dell’Ottocento dopo aver visitato questo luogo unico e speciale.

iStock

Se ami la fotografia è il tramonto l’orario migliore per raggiungerlo. Da non perdere sono anche i resti del tempio di Atena. Forse non famoso come il monumento citato precedentemente ma è un luogo sacro da esplorare. Non molti sanno che la statua di Kouros di Sunio, oggi all’interno del museo archeologico di Atene, è stata ritrovata proprio qui. Alta oltre 3 metri, ricorda quanto questo luogo fosse importante ai tempi degli antichi greci.

Dove si trova Capo Sunio e come raggiungerlo

Tra le gite in giornata da Atene quella di Capo Sunio è un vero must. Ci troviamo nella parte più a sud dell’Attica non più di 70 chilometri dalla capitale greca. Il modo più pratico e comodo per raggiungerlo è in auto, oppure in moto: muovendosi in autonomia si raggiunge in poco meno di 2 ore gustandosi il panorama lungo il golfo Saronico.

Percorrendo questa strada ci si gode alcune località di tutto rispetto quali Vouliagmeni, Varkiza, Glyfada, Lagonisi e Saronida. Altra opzione, più veloce ma meno panoramica, è la S89 che percorre l’entroterra e conduce al luogo in un’ora e mezza. In alternativa, sono disponibili anche tour organizzati e autobus che partono da Atene: comodi e accessibili, ti permettono di vivere l’esperienza senza pensieri.