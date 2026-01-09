Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista sulla costa dall'interno del castello di Myrina a Lemnos

Immaginate acqua turchese che lambisce spiagge incontaminate, borghi dove il tempo scorre lento tra un caffè e una bouzouki, città antiche che raccontano storie di filosofi e dei. Da ora la Grecia è ancora di più una chiamata irresistibile: nuove rotte aeree, promozioni sui voli e una varietà di esperienze che vanno dalla cultura millenaria alla natura selvaggia.

In questo articolo vi spieghiamo proprio perché prenotare nel 2026 la prossima vacanza qui non è solo una buona idea, ma una vera occasione da non perdere.

Nuovi voli e promozioni per la Grecia

Il primo motivo per cui vale la pena muoversi adesso verso la Grecia è l’accessibilità crescente dei voli, sostenuta da una promozione temporanea lanciata da Aegean Airlines, la compagnia di bandiera greca. In occasione dell’inizio del nuovo anno, Aegean ha aperto una finestra promozionale che prevede sconti fino al 50% su tutti i voli verso la Grecia, sia diretti sia con scalo, validi per partenze comprese tra 1 febbraio e 24 ottobre 2026. In pratica, quasi l’intero calendario di viaggio dell’anno è già acquistabile a condizioni particolarmente vantaggiose. Attenzione, però: la promozione ha una data di scadenza precisa, 15 gennaio.

iStock

Accanto alle promozioni, la programmazione dei voli tra Italia e Grecia si sta arricchendo: Ryanair ha messo in vendita un collegamento diretto tra Milano Bergamo e l’isola di Lemnos, operativo da fine marzo con frequenze settimanali, aprendo una porta verso un luogo autentico e poco battuto dal turismo di massa. Sempre da Bergamo, con Wizz Air, voli per Cefalonia, Corfù, Heraklion (Creta), Santorini e tante altre isole saranno attivi nella stagione estiva 2026, con servizi regolari che collegano la Lombardia direttamente alle Egeo e allo Ionio.

Dove andare e cosa fare in Grecia, nuove idee

La Grecia non è una sola cosa: è un mosaico di esperienze. Partendo dalle isole, luoghi come Cefalonia e Creta continuano a incantare con acque cristalline, spiagge scolpite dal vento e villaggi sospesi tra mare e montagna. Accanto alle mete più note, emergono isole meno battute come Lemnos, che offre un’atmosfera autentica e rilassata, perfetta per chi vuole vivere la Grecia lontano dalle rotte più affollate.

Ma il cuore simbolico del Paese resta l’Attica, una regione che racchiude in pochi chilometri quadrati una concentrazione straordinaria di storia, cultura e qualità della vita. Atene ne è il fulcro: dominata dall’Acropoli e dal Partenone, è un museo a cielo aperto che invita a camminare tra quartieri come Plaka, mercati storici come Monastiraki e musei che raccontano millenni di civiltà.

iStock

Ma l’Attica sorprende anche per il suo volto contemporaneo. Il teatro di realtà virtuale THOLOS della Fondazione del Mondo Ellenico, il Museo Herakleidon, il Museo Kotsanas delle antiche tecnologie, la scena performativa di Stegi – Onassis Cultural Centre, il Megaron Concert Hall e Technopolis al Gazi costruiscono un panorama culturale vivo e in continua evoluzione.

A questo si aggiunge il grande progetto dell’Ellinikon Experience Park, che ha trasformato un’area di 75.000 metri quadrati in un nuovo polmone verde con giardini zen, percorsi tra la vegetazione, installazioni d’acqua interattive e spazi dedicati allo sport e al relax.

Per chi cerca anche il mare, l’Attica offre 15 spiagge Bandiera Blu, che permettono di alternare musei e tramonti sull’Egeo senza allontanarsi dalla città. Il viaggio si completa a tavola: qui nasce il Savatiano, vitigno simbolo della regione, base dei vini PGI dell’Attica e delle storiche retsine, che raccontano una Grecia più autentica e meno cartolina.

iStock

Inoltre, a poca distanza da Atene si raggiunge il Capo Sounion, con il tempio di Poseidone che domina l’Egeo e regala tramonti memorabili. Tra le isole del Golfo Saronico spicca invece Hydra, perla senza auto ed elegante, che nel 2026 ospiterà come ogni primavera il Miaoulia Festival, rievocazione storica e popolare dedicata all’indipendenza greca: un dettaglio che aggiunge al viaggio un tocco identitario e lontano dai circuiti più affollati.