Cosa vedere nei dintorni di Atene: le gite e i luoghi da non perdere

Atene, la mitica capitale della Grecia, terra di storia e cuore di antiche leggende ancora oggi visibili nei monumenti tra cui l’Acropoli. Atene è una meta che affascina da sempre migliaia di turisti da tutto il mondo, ma oggi vogliamo parlarvi di cosa vedere nei dintorni di Atene. Dopo aver visitato la città dedicate del tempo alle località vicine, destinazioni ricche di fascino che meritano di essere esplorate e scoperte, sapranno stupirvi quanto lei.

Capo Sounion e il tempio di Poseidone

Arroccato sul promontorio di Capo Sounion, il tempio di Poseidone sorge a poco più di un’ora da Atene, raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici, da soli o in tour organizzati. La leggenda narra che Re Egeo, sovrano di Atene, per disperazione credendo Teseo morto dopo aver visto la nave tornare con le bandiere nere (una dimenticanza di Teseo, il figlio dopo aver ucciso il Minotauro), si sarebbe gettato nel mare a cui i villeggianti diedero il suo nome, ovvero il Mar Egeo.

Oggi sito archeologico, Capo Sunion ospita il tempio dedicato al re di tutti i mari, Poseidone, originariamente contava 42 colonne di cui ad oggi ne restano 19, ma visibili al tempio se ne contano 18, la 19esima si trova a Venezia a Palazzo Briati e su cui è sormontato il leone di San Marco, simbolo di Venezia.. Lo sapevate che se scorrerete le 18 colonne ne troverete una firmata Byron? Incisa nel 1810 proprio da lord Byron. Se deciderete di visitarlo dal pomeriggio, potrete godere di un ulteriore spettacolo, grazie alla sua posizione infatti, il tramonto sul mar Egeo sarà mozzafiato.

Delfi, la sacerdotessa Pizia e il dio Apollo

Delfi, luogo sacro e sede dell’oracolo che porta il suo nome, oggi è un sito archeologico di grande importanza oltre che una tra le attrazioni più apprezzate nei dintorni di Atene. Da non perde il teatro Antico e il museo archeologico. L’oracolo di Delfi era un luogo di pellegrinaggio a cui pellegrini da tutto il mondo giungevano per ottenere risposte; risposte che sotto forma di profezie erano date da Pizia la sacerdotessa a lei, si narra, le risposte venivano ispirate proprio da Apollo.

Il modo migliore per visitare Delfi è sicuramente a piedi, molti i sentieri escursionistici conducono a paesaggi mozzafiato per scoprire ad esempio la grotta di Corycian, la grotta è la più grande del Parnaso e se vi state chiedendo cosa vi ricorda ve lo sveliamo noi: era il luogo dove Pan e le sue ninfe venivano adorate. altri due sentieri da trekking che da Delfi vi porteranno a luoghi splendidi sono Chrissò e Kirra, sono sentieri decisamente più leggeri ma in ogni caso non dimenticatevi di vestire adeguatamente e di portare con voi una buona scorta di acqua.

Corinto, la porta del Peloponneso e l’Acrocorinto

Ricca di storia e di fascino, Corinto è tra i luoghi da scoprire nelle vicinanze di Atene. Ben collegata dai mezzi pubblici come treno e autobus, la raggiungerete in poco più di un’ora da Atene. Nella zona della città vecchia potrete visitare il tempio di Apollo e se avete tempo a disposizione, regalatevi una passeggiata salendo verso l’Acrocorinto, l’Acropoli dell’antica Corinto.

Se nominate Corinto, è facile pensare al famoso canale, che vi consigliamo di visitare certo, magari con una gita in barca e godervi la vista delle mura di Hexamilion, fortificazione che serviva a proteggere proprio l’istmo del canale e e difendeva le rotte commerciali. Non perdete l’occasione di visitare il museo archeologico dell’antica Corinto e la fontana di Pirene, quest’ultima nota per essere stata eretta secondo la leggenda, dallo zoccolo di Pegaso il cavallo figlio di Medusa e Poseidone.

Se siete alla ricerca di luoghi da visitare vicino ad Atene, da Corinto ad Isthmia alla scoperta della stazione balneare e dei giochi Istmici, il passo è davvero breve. La piccola città antica era un’antica stazione balneare ed oggi potrete visitare il museo archeologico che ne racchiude le vicissitudini ma non solo, Isthmia era anche la città dove si tenevano i Giochi Istmici, dedicati al dio Poseidone.

Epidauro, il dio Asklepios e gli antichi monasteri

Anche in questo caso, se avete come base Atene e desiderate scoprire le vicinanze, vi segnaliamo Epidauro, a circa due ore dalla città si raggiunge in bus (che però impiegherà il doppio del tempio) oppure in taxi o con la vostra auto. Una volta giunti ad Epidauro, la prima leggenda che scoprirete è che la città vide i natali del figlio di Apollo e per questo fu chiamata Epidauro Argolide.

Amatissima dai cultori del teatro, Epidauro ha un suo festival, il festival del teatro, dell’arte e della musica che attira visitatori fin dal 1955. Cosa vedere ad Epidauro? Sicuramente il tempio di Asclepio dio della medicina, il teatro omonimo, lo stadio dove venivano giocati i Giochi di Asklepieia che si svolgevano ogni quattro anni e il tempio di Artemide.

Hydra, Poros e Aegina, le isole del golfo saronico

Volete regalarvi una giornata lontana dalla città? Allora vi suggeriamo una gita in traghetto alla scoperta di Hydra, Poros e Aegina. In una manciata di minuti navigherete alla scoperta di queste tre isolette perfetto rifugio dal trambusto di Atene.

Queste tre isole del golfo saronico, poco conosciute rispetto alle sorelle più famose, saranno una sorpresa inaspettata una volta scesi dal traghetto; partendo da Hydra scoprirete che in questo piccolo scrigno di bellezza non esistono automobili e se siete amanti delle escursioni la prima tappa sarà il Monastero di Profitis Ilias, il monastero ortodosso si raggiunge dopo aver attraversato una foresta e vi lascerà a bocca aperta; recatevi poi al Monastero di Aghios Nilolaso dedicato a San Nicola e al museo Lazoros Koundouriotis.

Poros, ‘’l’isola nell’isola’’, perché in realtà è formata da due isolette: Sphairia e Calauria collegate tra loro da un ponticello. La prima fermata sarà alla torre dell’orologio, a cui giungerete dopo una passeggiata in cima alla collina che domina il panorama sottostante. Non perdetevi poi il Monastero di Zoodochos Pigi e Megalo Neorion, la spiaggia più bella di Poros e dove apprezzerete la cucina tipica greca. Una piccola gita in barca vi permetterà di scoprire la Lemonodasos, la piantagione di limoni.

E arriviamo a Aegina, o Egina ai giorni nostri, chiamata anche l’isola del pistacchio ha un entroterra ricco di uliveti, vigneti e piantagioni di pistacchi! Tra gli imperdibili citiamo il tempio di Afaia, tra i templi più belli e meglio conservati della Grecia e la chiesa di Agios Nektarios, maestosa e instagrammabile conserva la tomba dell’omonimo santo. A pochissimi minuti dal Aegina, si trova Perdika, questo minuscolo villaggio di pescatori vi ruberà il cuore dalla bellezza della case variopinte, se amate il brivido allora non perdetevi Paleochora, villaggio medievale fantasma, non è un caso se viene chiamata anche la mystras delle isole greche!

Micene

Ricchissima di siti archeologici come pochi altri posti al mondo, la Grecia ha tantissimo da offrire agli appassionati di storia. Tra i luoghi più belli, non lontani dalla capitale, c’è Micene: un vero must per un viaggio in questa fantastica terra. Micene, nota per l’iconico Agamennone e la guerra di Troia è oggi simbolo di quel periodo con la tomba e il tesoro di Atreo ma da non perdere si trovano anche le mura ciclopiche, la porta dei leoni e il circolo “A” delle tombe reali. Tra palazzi reali, tombe e museo archeologico c’è tantissimo da scoprire in un’intera giornata. Marcia in più? La vista: trovandosi in una posizione sopraelevata regala una vista effetto wow.

Spiagge più belle vicino ad Atene

Vicino alla città, ci sono tantissime spiagge che offrono un’ampia varietà di paesaggi e atmosfere, perfette per conquistare ogni tipo di viaggiatore. Molti commettono l’errore di sottovalutare Atene per le vacanze di mare ma in realtà la capitale greca ha moltissimo da offrire. Oltre alle iconiche isole greche come Kos, Santorini, Corfù e le altre meraviglie dell’arcipelago si possono trascorrere ore a prendere il sole e fare snorkeling in paradisi naturali a due passi dalla città e senza spendere troppo. Se le ‘isole, infatti, in alta stagione hanno la nomea di avere prezzi decisamente impattanti, non è il caso della costa atenese che continua ad essere competitiva.

Una delle spiagge greche più suggestive è Vouliagmeni, posizionata a circa 20 minuti da Atene in una splendida baia circondata da scogliere rocciose. L’acqua qui è cristallina e la spiaggia è da sogno. La località è altrettanto famosa per il suo lago termale, un luogo incantevole dove le acque sotterranee calde si mescolano con l’acqua del mare, offrendo una naturale spa a cielo aperto.

Altrettanto suggestiva la spiaggia di Varkiza, molto apprezzata dalle famiglie grazie alla sua sabbia fine e ai numerosi servizi, tra cui aree giochi per bambini, sport acquatici e bar sulla spiaggia. Chi cerca un’esperienza più autentica e appartata dovrebbe visitare la spiaggia di Legrena: non lontana da Atene, è spesso una tappa per chi vista il sito archeologico di Capo Sounion. Ultima, ma non meno importante quella di Schinias: non lontana da Atene, deve la sua meraviglia alla posizione. Vicinissima al Parco Nazionale di Marathon, si distingue per sabbia bianchissima e fondali incontaminati dove fare snorkeling o praticare altri sport acquatici.