Se state pensando a una fuga estiva senza dover necessariamente svuotare il portafoglio, una destinazione che vale la pena prendere in considerazione è Maiorca. Quest’isola delle Baleari offre un mix unico di spiagge mozzafiato, borghi autentici e paesaggi naturali da esplorare a piedi o in bici.

Senza contare che, con un po’ di organizzazione, è possibile godersi tutto ciò a prezzi sorprendentemente accessibili, soprattutto prenotando con anticipo o scegliendo le zone meno turistiche. Se non avete idee di quali siano le località in cui vivere vacanze senza spendere una fortuna, niente paura! Ci pensiamo noi di SiViaggia a raccontarvele.

Alcúdia, gemma autentica

Situata nella parte settentrionale di Maiorca, a circa 60 km da Palma, Alcúdia è una delle gemme più autentiche di questa isola delle Baleari. Si tratta, infatti, di una cittadina che fonde storia, cultura e natura, e che mette anche a disposizione un’ampia varietà di attività per ogni tipo di viaggiatore.

Facilmente raggiungibile in auto o autobus dalla capitale, è famosa per le sue mura medievali ben conservate, che racchiudono un centro storico ricco di storia e fascino. Per soggiornare vi sono soluzioni per tutte le tasche, ma a livello generale possiamo dirvi che una notte in hotel 3 stelle parte da circa 7o -80 euro a persona.

Oltre a poter ammirare il suo affascinante centro storico, nelle sue vicinanze ci sono alcune spiagge particolarmente interessanti. Ne è un esempio Playa de Muro, una delle più belle dell’isola, con sabbia fine e acque cristalline. Alcúdia è anche un ottimo punto di partenza per avventurarsi sull’isola in bicicletta, in quanto ci sono sono numerosi percorsi ciclabili che conducono a luoghi panoramici e poco frequentati.

Se si è in zona a luglio, da non perdere è la Festa di Sant Jaume, una celebrazione con musica, danze e fuochi d’artificio che anima le strade della città.

Santanyí, perla autentica

Nel sud-est di Maiorca prende vita Santanyí, località lontana dal turismo di massa ma ricca di fascino, storia e natura. Situata a circa 56 km da Palma, è facilmente raggiungibile in auto in meno di un’ora, attraversando paesaggi rurali punteggiati di mandorli e uliveti. Si distingue per essere un gioiello di pietra dorata che incarna l’essenza più autentica dell’isola, piena di stradine lastricate, case che brillano al sole e un’atmosfera rilassata.

Tra le altre cose, nelle sue vicinanze ci sono alcune delle spiagge più belle di Maiorca, come Cala Santanyí, Cala Llombards, Cala de sa Comuna, Cala Mondragó e Cala S’Amarador. Queste calette sono caratterizzate da acque cristalline, sabbia dorata e scogliere frastagliate, ideali per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi al sole .

La cittadina offre anche diverse opzioni di alloggio, con prezzi più accessibili rispetto ad altre località turistiche di questo lembo di terra delle Baleari: le tariffe per una settimana in appartamento o hotel 3 stelle variano tra 600 e 1.200 euro, a seconda della posizione e dei servizi offerti. I ristoranti locali offrono piatti tradizionali a partire da 15-20 euro, mentre i mercati settimanali permettono di acquistare prodotti freschi a prezzi competitivi. Un piccolo consiglio: trovate del tempo per visitare le gallerie d’arte, in modo da scoprire il curioso lato creativo di Santanyí.

Port de Pollença, davvero affascinante

Un’altra località che offre soluzioni che non fanno svuotare del tutto il portafoglio è Port de Pollença, sulla costa settentrionale dell’isola. È una graziosa cittadina portuale che ha saputo mantenere il suo carattere tradizionale, pur offrendo tutte le comodità del caso per una vacanza indimenticabile.

Sorge a circa 60 km a nord di Palma, ma è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici e mette a disposizione una vasta gamma di sistemazioni, da hotel di lusso a appartamenti più economici (alcuni di questi ultimi partono da 82 euro a notte). Tuttavia, è consigliabile prenotare con anticipo per assicurarsi le migliori tariffe. La cittadina, inoltre, è ricca di ristoranti che vendono piatti tipici maiorchini a base di pesce fresco e ingredienti locali.

La spiaggia principale di Port de Pollença, Platja de Llenaire, si estende per circa 2,4 km ed è caratterizzata da sabbia fine e acque calme, perfette per famiglie con bambini. La zona è ben servita, con numerosi servizi tra cui noleggio lettini e ombrelloni, docce, e una passeggiata lungomare che diventa straordinaria al tramonto. Non a caso, la spiaggia ha ottenuto la Bandiera Blu per la sua qualità ambientale e i servizi.

In alternativa, breve distanza si trovano altre spiagge e calette da esplorare:

Platja d’Albercutx : piccola, sabbiosa e meno affollata;

: piccola, sabbiosa e meno affollata; Cala Murta e Cala Figuera: più appartate, raggiungibili a piedi o in barca e il top per chi ama la natura incontaminata;

più appartate, raggiungibili a piedi o in barca e il top per chi ama la natura incontaminata; Cala Formentor: situata nell’omonima penisola e con acque turchesi e una vista spettacolare.

Llucmajor, affascinante e tranquilla

Llucmajor, situata a poco più di 20 km a sud-est di Palma di Maiorca, è uno di quei luoghi che riesce a sorprendere chi desidera qualcosa di autentico lontano dal turismo di massa. Essa, infatti, è una cittadina che combina in maniera armoniosa storia, tradizioni e natura, regalando un’atmosfera rilassata ma viva.

Con strade tranquille che conducono al cospetto di numerose meraviglie come la Torre de ses Puntes, una torre di avvistamento antica, e il Museo Casa de Cultura che racconta la storia locale, non è troppo distante dalla suggestive Cala Pi, una spiaggia nascosta con acque sempre limpide e pochi turisti.

Per quanto riguarda i prezzi, in estate si può trovare un appartamento intorno agli 80-90 euro a notte, mentre gli hotel di fascia media partono da circa 100 euro. Non mancano ville con piscina perfette per gruppi o famiglie.

Se si desidera vivere come i local, vale la pena provare a fare colazione al Mercat Municipal, dove assaggiare prodotti freschi. Da non perdere, qualora fosse possibile, è la festa patronale di agosto, un’occasione unica per vivere l’anima autentica di Llucmajor con musica, danze e specialità tradizionali.

Campos, località autentica

Molto interessante è anche Campos, nel sud di Maiorca, località che incarna l’autenticità dell’isola, lontano dalle rotte turistiche più battute. Fondata nel 1300, offre un’esperienza ricca di storia, cultura e natura. Ma non è tutto, perché a soli 15 minuti di auto si trova la celebre spiaggia di Es Trenc, con le sue acque cristalline e sabbia bianca, ma anche Cala Pi e Ses Covetes, ideali per chi cerca tranquillità e paesaggi incontaminati.

Il cuore pulsante di Campos è la sua piazza principale, Plaza Mayor, dove ogni giovedì e sabato si tiene il mercato settimanale. I prezzi da queste parti sono competitivi rispetto ad altre località delle Baleari. Si possono trovare appartamenti a partire da 80-100 euro a notte, mentre gli hotel di fascia media si aggirano intorno ai 120-150 euro.

Non perdete l’opportunità di esplorare i sentieri che conducono al Monastero di Monti-Sion, situato su una collina e con panorami spettacolari sulla campagna circostante.

Can Picafort, adatta a tutti i costi

Soluzioni più accessibili si possono trovare anche a Can Picafort, località balneare nel nord-est di Maiorca, che si rivela un’equilibrata combinazione di spiagge sabbiose, acque cristalline e una varietà di attività per tutti i gusti. La spiaggia principale è lunga e ottimale per famiglie e amanti del sole. A breve distanza si trovano però anche altre spiagge come Son Bauló, caratterizzata da dune e pinete, e Son Real, più tranquilla e parte di una riserva naturale.

La città vanta anche un’interessante storia visibile nella necropoli fenicia di Son Real e nella chiesa di Santa Margalida, esempio di architettura del XVII secolo. Durante l’estate ospita diverse manifestazioni culturali, come la festa della Virgen de Agosto, che si tiene intorno al 15 del mese, con processioni, musica e celebrazioni tradizionali. Le tariffe per un monolocale partono da 78 euro a notte, ma bisogna prenotare con anticipo perché i prezzi tendono a salire, soprattutto durante l’alta stagione.

Felanitx, bella e accessibile

Infine Felanitx, nel sud-est di Maiorca, cittadina ancora lontana dalle rotte turistiche più battute. A circa 50 km da Palma, è un tripudio di atmosfera tranquilla e tradizionale.

Il cuore pulsante di questa località è la sua pittoresca piazza principale, Plaza España, dove ogni domenica si tiene un mercato che vende prodotti locali, artigianato e specialità gastronomiche. La città è anche famosa per la produzione di vino e capperi, elementi fondamentali della cucina maiorchina.

Per quanto riguarda l’alloggio, è possibile trovare soluzioni economiche a partire da circa 42 euro a notte . Mentre per mangiare i ristoranti locali offrono piatti tradizionali a prezzi accessibili.

Felanitx è anche un ottimo punto di partenza per esplorare le spiagge circostanti, come Cala Marsal e Cala Mitjana, e per visitare attrazioni storiche come il Monastero di Sant Salvador, situato su una collina con vista panoramica sull’isola . In sintesi, a Felanitx si può fare una vacanza autentica e accessibile, il top per chi cerca tranquillità, cultura e bellezze naturali senza rinunciare al comfort.