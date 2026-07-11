Cala Moraig, sulla Costa Blanca, è un'incredibile spiaggia spagnola inserita tra le migliori d’Europa. Tra mare cristallino, scogliere e panorami mediterranei

iStock La meravigliosa Cala del Moraig

Tra le spiagge più interessanti della Spagna, Cala Moraig si distingue per il suo paesaggio naturale e per la particolare combinazione tra mare cristallino, scogliere calcaree e formazioni rocciose. Nel 2026 la spiaggia è stata premiata nella classifica delle 50 migliori spiagge d’Europa, entrando tra le località costiere più apprezzate del continente. Situata sulla Costa Blanca, rappresenta una meta ideale per chi cerca un luogo caratterizzato da panorami mediterranei e da un ambiente ancora fortemente legato alla natura.

Cala Moraig: la spiaggia tra mare turchese e scogliere della Costa Blanca

Cala Moraig è una piccola insenatura della costa della Comunità Valenciana conosciuta per il contrasto tra le acque trasparenti del Mediterraneo e le alte pareti rocciose che la circondano. La spiaggia presenta una superficie composta principalmente da ciottoli e ghiaia, con fondali che rendono il mare particolarmente suggestivo e adatto anche agli amanti dello snorkeling.

Uno degli elementi più caratteristici di Cala Moraig è la presenza delle formazioni geologiche che modellano il paesaggio circostante, tra cui la famosa Cova dels Arcs (Grotta degli Archi), una cavità naturale scavata nella roccia dal movimento del mare. Questo luogo è diventato uno dei simboli della zona e offre anche uno scenario sottomarino perfetto da esplorare con maschera e pinne – alcune sue gallerie, come la Cueva de los Peces, sono indicate solo per subacquei esperti.

Nel 2026 Cala Moraig è stata incoronata tra le 50 spiagge più belle d’Europa, un riconoscimento che ne ha aumentato l’attenzione internazionale. La combinazione tra acqua limpida, natura selvaggia e atmosfera tranquilla ha contribuito alla sua presenza nelle classifiche dedicate alle migliori destinazioni balneari europee.

La spiaggia è indicata soprattutto per chi desidera un’esperienza lontana dalle grandi località turistiche, con la possibilità di rilassarsi in un contesto dominato da rocce, vegetazione mediterranea e panorami vista mare. Durante i mesi estivi può essere molto frequentata, ma mantiene comunque il fascino tipico delle calette della Costa Blanca.

È consigliato arrivare presto il mattino per non avere problemi di parcheggio e indossare scarpette da scoglio per entrare in acqua e scoprire la meravigliosa Cova dels Arcs (le rocce qui sono scivolose).

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Dove si trova Cala Moraig e come raggiungerla

Cala Moraig si trova nel comune di Benitachell, nella provincia di Alicante, nella Comunità Valenciana, lungo la costa orientale della Spagna. La spiaggia è situata tra le località di Moraira e Jávea, in una zona conosciuta per le sue scogliere rocciose e per i paesaggi naturali affacciati sul Mediterraneo.

Per raggiungere Cala Moraig in auto da Valencia è possibile arrivare prendendo l’autostrada AP-7 in direzione Alicante, fino a Ondara. Da lì poi si seguono le indicazioni per Benitachell e successivamente per la zona costiera di Cumbres del Sol, dove si trova l’accesso alla spiaggia.

Chi arriva dagli aeroporti principali della zona può utilizzare l’auto a noleggio: dall’aeroporto di Alicante il tragitto richiede circa un’ora e mezza, mentre da Valencia il viaggio dura poco meno di due ore. L’accesso alla spiaggia prevede un breve percorso in discesa, con una strada panoramica che permette di ammirare il profilo della costa prima di arrivare direttamente sul mare.