I magnifici ciliegi in fiore a Wuhan sono l’immagine di cui abbiamo bisogno

A volte tutto quello di cui abbiamo bisogno è proprio lì, sotto il nostro naso e la natura, quando esplode in tutta la sua meraviglia ci ricorda quanto è vero che la bellezza salverà il mondo. Lo dimostra quello che sta accadendo a Wuhan in questi giorni, dove la primavera è arrivata in tutta la sua magnificenza regalando anticipatamente lo spettacolo più bello e atteso di tutto l’anno: la fioritura di ciliegi.

Ci troviamo in Cina, esattamente nei pressi dell’Università di Wuhan, la città più colpita in assoluto dal Coronavirus, perché è qui che tutto è iniziato. Dal 24 Gennaio gli abitanti del territorio sono sottoposti ad una quarantena forzata. Tutto qui è sospeso, immutato e silenzioso ma la natura no, lei ha continuato a fare il suo dovere, come prima, più di prima.

Ed ecco che inaspettatamente è arrivata la stagione dei fiori di ciliegio, uno degli eventi più atteso nelle città di tutto il mondo. Anche se la fioritura è principalmente associata al Giappone, quello che sta accadendo a Wuhan è qualcosa che emoziona gli occhi e i cuori di migliaia di persone: la fioritura cinese ci ricorda che c’è speranza e che dopo il freddo inverno arriva sempre la primavera. Uno dei posti più belli e quasi magici della città cinese dove poter ammirare i fiori di ciliegio in tutta la loro bellezza è l’Università.

I viali sono in fiore e senza il caos e il traffico cittadino l’atmosfera assume i connotati di una meraviglia eterea, evanescente. In questa zona sono presenti oltre 1000 alberi di ciliegio sparsi in tutto il campus universitario. Alcuni di questi risalgono agli anni ’70 e sono stati donati alla città dal Giappone.

Mai come in questo momento i cittadini di Wuhan hanno apprezzato questo dono della natura. Certo, non potranno uscire in strada, fotografare i meravigliosi fiori né passeggiare tra i viali alberati, ma lo spettacolo è godibile online. Grazie infatti ad alcuni operatori residenti nel campus, sono state installate numerose telecamere all’interno dell’Università che permettono a chiunque di ammirare lo spettacolo dei ciliegi in fiore.

Ed è dalla natura che dovremmo prendere esempio per affrontare questo momento. Lei che non può scappare da quello che accade ha soltanto due scelte: arrendersi e morire oppure trovare la forza di continuare a vivere, lei con la sua forza e la sua bellezza ci racconta a modo suo cos’è la resilienza. Affacciamoci alla finestra e ammiriamo il suo messaggio di speranza.