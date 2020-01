Virus: il cane le distrugge il passaporto e le fa saltare il viaggio a Wuhan

editato in: da

Dicono che i cani siano creature davvero speciali e questo noi non l’abbiamo mai messo un dubbio. A confermare quanto il rapporto con questi cuccioli pelosi sia vero e autentico ci pensa una storia che ha già fatto il giro del web lasciando tutti senza parole.

Una donna di Taiwan, ha raccontato attraverso i suoi social network cosa ha fatto il suo cagnolino per salvarle la vita. Secondo quanto riportato su Facebook, la donna si preparava per un viaggio a Wuhan che è stata poi costretta ad annullare.

Il motivo? Il suo cane, un golden retriver di nome Kim, ha distrutto il suo passaporto poco prima di partire. La donna quindi si è vista costretta ad annullare il suo viaggio in Cina, ignara che proprio in quei giorni si stava diffondendo nel Paese l’epidemia del nuovo coronavirus.

Questo pericoloso virus ha infatti già coinvolto numerosi cittadini cinesi mietendo diverse vittime. Se è vero che quindi i cani hanno un sesto senso, questa storia non può che confermarlo.

Come ha raccontato la donna, il piccolo Kim evidentemente deve aver percepito la pericolosità del viaggio organizzato in Cina dalla sua padroncina e per impedirgli di prendere il volo aereo ha distrutto a suon di morsi il suo passaporto.

Quello che sembrava un gioco o un dispetto fatto senza una motivazione si è rivelato provvidenziale per la donna che aveva programmato il suo viaggio a Whuan, centro nevralgico del coronavirus.

Sembra infatti che il virus si sia diffuso proprio da questa città espandendosi poi macchia d’olio fino a contagiare numerose persone. Secondo i dati condivisi dalle autorità governative ad oggi ci sono più di 150 vittime del virus e circa 4000 contagi registrati in Cina.

Condividendo la sua storia la donna ha ammesso che non sa se si tratti di fortuna oppure il suo Kim ha davvero percepito il pericolo, fatto sta che il suo viaggio era in programma proprio nei giorni in cui l’epidemia si è diffusa in tutto il Paese.

Se è vero che un cane può salvarti la vita, Kim e la sua azione, lo hanno definitivamente confermato.