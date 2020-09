WizzAir, voli a 4,99 euro e la nuova mappa interattiva

editato in: da

WizzAir, compagnia aerea a basso costo, ha annunciato il lancio di una tariffa di soli i 4,99 euro, a tratta, per volare da Milano Malpensa a Bari, Catania e Palermo, e anche da Catania a Venezia e Bologna.

Voli assolutamente low cost che la compagnia ha deciso di mettere in vendita per garantire la facilità di spostamento ai passeggeri italiani nelle tratte interne da poco inaugurate.

Ma non è questa l’unica novità: il vettore ungherese, infatti, con lo scopo di rendere l’esperienza di viaggio ancor più piacevole e sicura ha lanciato la Travel Planning Map, vale a dire una mappa di pianificazione viaggio.

Un interessante e innovativo strumento di ricerca presente sul sito dell’azienda e progettato per aiutare i passeggeri a scegliere verso quali destinazioni del network WizzAir poter volare nel preciso momento in cui si sta navigando. Grazie a questa novità, infatti, è persino consentito conoscere le restrizioni previste in una determinata città o regione, legate alle disposizioni per il contrasto alla diffusione del virus.

Attraverso la mappa, quindi, si potranno verificare le rotte operative e le regole di viaggio pertinenti e con un semplice sistema di codici colore. Basterà fare clic sull’aeroporto di partenza desiderato e scegliere, di conseguenza, tra tutte le varie destinazioni disponibili nella rete Wizz.

Le Nazioni e gli aeroporti sono codificati a colori a seconda delle restrizioni: verde indica i casi in cui non ci sono limitazioni per entrare nel Paese, giallo significa restrizioni parziali come test e/o quarantena per accedere e rosso per sottolineare la parziale o il totale divieto di ingresso.

Inoltre, si potranno avere informazioni sui regolamenti cliccando sulle rotte specifiche. In questo modo, infatti, si arriverà a una pagina di informazioni di viaggio specifica per Paese che include collegamenti pertinenti a siti web del governo locale, siti di viaggio utili e qualsiasi modulo obbligatorio e che deve essere compilato prima della partenza.

La mappa verrà aggiornata quotidianamente alle ore 18.00, anche se la stessa compagnia suggerisce di ricontrollare comunque i requisiti di ingresso prima della partenza poiché potrebbero essere soggetti a modifiche quotidiane.

Infine, WizzAir incoraggia ad acquistare Wizz Flex: un servizio grazie al quale, nel caso in cui le circostanze dovessero cambiare, o se si desidera viaggiare in data diversa, o verso un’altra destinazione, è consentito riprenotare su qualsiasi altro volo del vettore.