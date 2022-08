I monumenti più costosi da visitare nel mondo

Una nuova ricerca condotta da Slingo (fornitore esclusivo di giochi innovativi incentrati sui dispositivi mobili), ha esaminato il costo medio di una notte in una camera d'albergo vicino ai monumenti più iconici del mondo e il costo del biglietto d'ingresso per un adulto, per scoprire quali sono i monumenti più costosi da visitare. In decima posizione troviamo il Monumento nazionale del Monte Rushmore, inconfondibile complesso scultoreo scolpito nella roccia delle Black Hill nel Dakota del Sud: la visita al monumento è gratuita mentre il pernottamento in zona si aggira intorno ai 271.15 euro. (Nella foto, il Monte Rushmore).