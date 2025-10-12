Comfort, sostenibilità e gusto italiano fanno decollare Roma Fiumicino nella classifica globale degli aeroporti più amati. Ecco perché i viaggiatori lo scelgono sempre più spesso

iStock Roma Fiumicino tra i migliori aeroporti al mondo del 2025

Chi l’avrebbe detto che una delle esperienze più temute dai viaggiatori, il tempo passato in aeroporto, potesse trasformarsi in un momento di piacere? Eppure succede, e a dirlo non siamo noi ma la classifica Reader’s Choice Awards condivisa da Condé Nast Traveler che, come ogni anno, ha svelato quali sono i 10 migliori aeroporti del 2025. Tra questi c’è anche l’italianissimo scalo di Roma Fiumicino che si distingue a livello globale.

Roma Fiumicino tra i migliori aeroporti al mondo

Avete presente quella sensazione di caos tipica degli aeroporti, con file infinite e annunci in sottofondo che sembrano urlarvi addosso? A Roma Fiumicino l’esperienza è fondamentale e i viaggiatori vengono accompagnati con ottimi servizi dalla partenza all’arrivo. Lo scalo romano è cresciuto e proprio questo investimento ha permesso di raggiungere una posizione prestigiosa all’interno della classifica dei 10 migliori aeroporti del 2025 secondo i Reader’s Choice Awards di Condé Nast Traveler.

I viaggiatori hanno incoronato come ottavo aeroporto migliore al mondo lo scalo italiano per la capacità di mixare funzionalità ed estetica all’ospitalità nostrana. Boutique di alta moda, aree relax e un’offerta gastronomica dove le proposte made in Italy non mancano fanno battere il cuore raggiungendo un punteggio di 90 su 100.

Per riuscirci è stata implementata una strategia chiara in cui l’aeroporto diventa un’esperienza piacevole, dall’arrivo al decollo. I terminal vengono ripensati come spazi ampi e luminosi, i controlli di sicurezza diventano più rapidi implementando la tecnologia e si sceglie la sostenibilità puntando su impianti energetici rinnovabili e una riduzione delle emissioni.

La classifica: i migliori aeroporti del mondo secondo Condé Nast Traveler

Ma chi sono i campioni tra gli aeroporti migliori del 2025? Quest’anno la top 10 dei Readers’ Choice Awards hanno incoronato i dieci aeroporti più amati al mondo, e il podio è una sfida tutta internazionale.

Al primo posto brilla ancora una volta il Singapore Changi Airport, ormai una leggenda tra i viaggiatori. Con il suo Jewel, la cupola di vetro futuristica con una cascata alta 40 metri, è diventata un’attrazione turistica a sé. Al secondo posto troviamo l’aeroporto di Istanbul, che continua a stupire per la sua architettura monumentale e per l’efficienza nonostante le dimensioni da record. Medaglia di bronzo per Hamad International di Doha, che abbina lusso, arte e comfort, con lounge da sogno e installazioni d’autore.

Proseguono la classifica Helsinki che si fa notare per atmosfere zen e design minimalista, Dubai International ormai simbolo del lusso e Amsterdam Schiphol. Hong Kong International brilla invece per l’organizzazione imbattibile. Chiudono la top 10, Roma Fiumicino all’ottavo posto, Copenaghen al nono e Suvarnabhumi di Bangkok al decimo.

È interessante notare come la classifica premi aeroporti molto diversi tra loro, ma con un filo conduttore comune: l’esperienza del passeggero. Non basta più arrivare puntuali: oggi si cercano comfort, bellezza, sostenibilità e magari anche un po’ di magia.

Ecco i 10 aeroporti migliori al mondo del 2025 secondo la classifica: