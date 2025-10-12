Chi l’avrebbe detto che una delle esperienze più temute dai viaggiatori, il tempo passato in aeroporto, potesse trasformarsi in un momento di piacere? Eppure succede, e a dirlo non siamo noi ma la classifica Reader’s Choice Awards condivisa da Condé Nast Traveler che, come ogni anno, ha svelato quali sono i 10 migliori aeroporti del 2025. Tra questi c’è anche l’italianissimo scalo di Roma Fiumicino che si distingue a livello globale.
Indice
Roma Fiumicino tra i migliori aeroporti al mondo
Avete presente quella sensazione di caos tipica degli aeroporti, con file infinite e annunci in sottofondo che sembrano urlarvi addosso? A Roma Fiumicino l’esperienza è fondamentale e i viaggiatori vengono accompagnati con ottimi servizi dalla partenza all’arrivo. Lo scalo romano è cresciuto e proprio questo investimento ha permesso di raggiungere una posizione prestigiosa all’interno della classifica dei 10 migliori aeroporti del 2025 secondo i Reader’s Choice Awards di Condé Nast Traveler.
I viaggiatori hanno incoronato come ottavo aeroporto migliore al mondo lo scalo italiano per la capacità di mixare funzionalità ed estetica all’ospitalità nostrana. Boutique di alta moda, aree relax e un’offerta gastronomica dove le proposte made in Italy non mancano fanno battere il cuore raggiungendo un punteggio di 90 su 100.
Per riuscirci è stata implementata una strategia chiara in cui l’aeroporto diventa un’esperienza piacevole, dall’arrivo al decollo. I terminal vengono ripensati come spazi ampi e luminosi, i controlli di sicurezza diventano più rapidi implementando la tecnologia e si sceglie la sostenibilità puntando su impianti energetici rinnovabili e una riduzione delle emissioni.
La classifica: i migliori aeroporti del mondo secondo Condé Nast Traveler
Ma chi sono i campioni tra gli aeroporti migliori del 2025? Quest’anno la top 10 dei Readers’ Choice Awards hanno incoronato i dieci aeroporti più amati al mondo, e il podio è una sfida tutta internazionale.
Al primo posto brilla ancora una volta il Singapore Changi Airport, ormai una leggenda tra i viaggiatori. Con il suo Jewel, la cupola di vetro futuristica con una cascata alta 40 metri, è diventata un’attrazione turistica a sé. Al secondo posto troviamo l’aeroporto di Istanbul, che continua a stupire per la sua architettura monumentale e per l’efficienza nonostante le dimensioni da record. Medaglia di bronzo per Hamad International di Doha, che abbina lusso, arte e comfort, con lounge da sogno e installazioni d’autore.
Proseguono la classifica Helsinki che si fa notare per atmosfere zen e design minimalista, Dubai International ormai simbolo del lusso e Amsterdam Schiphol. Hong Kong International brilla invece per l’organizzazione imbattibile. Chiudono la top 10, Roma Fiumicino all’ottavo posto, Copenaghen al nono e Suvarnabhumi di Bangkok al decimo.
È interessante notare come la classifica premi aeroporti molto diversi tra loro, ma con un filo conduttore comune: l’esperienza del passeggero. Non basta più arrivare puntuali: oggi si cercano comfort, bellezza, sostenibilità e magari anche un po’ di magia.
Ecco i 10 aeroporti migliori al mondo del 2025 secondo la classifica:
-
Singapore Changi Airport
-
Istanbul Airport
-
Hamad International Airport (Doha)
-
Helsinki Airport
-
Dubai International Airport
-
Amsterdam Schiphol Airport
-
Hong Kong International Airport
-
Rome Fiumicino Airport
-
Copenaghen Airport
-
Suvarnabhumi Airport (Bangkok)