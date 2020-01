Wizz Air, la prima offerta dell’anno scade tra poco

editato in: da

Wizz Air ha lanciato un’offerta per acquistare qualunque biglietto aereo con lo sconto del 20%. L’offerta è valida solo un giorno, ma si può volare ovunque.

Ci sono voli per Katowice, in Polonia, a partire da meno di 10 euro in partenza da Milano Malpensa. Una delle città più giovani d’Europa, vale la pena d’essere visitata. Il centro storico ospita molti edifici in stile Art Nouveau; la zona Sud, invece, presenta grandi esempi di edifici moderni. Katowice Rynek è la parte più vecchia, dove è concentrata la maggior parte dei monumenti della città.

Restano ancora molte delle fabbriche del XIX secolo costruite durante il boom industriale della città. Quelle di Nikiszowiec e Giszowiec sono esempi architettonici di grande importanza. Anche

la vita culturale qui è molto vivace. Ci sono teatri, il Museo Silesiano e l’orchestra filarmonica oltre al celebre Spodek, una sala concerti in stile sovietico che può ospitare fino a 300mila spettatori. Stanno anche nascendo nuove gallerie dove espongono giovani talenti polacchi. Da scoprire, insomma, prima che lo facciano tutti.

Si può volare da Roma Fiumicino a Vienna a partire da 9,59 euro a tratta. C’è sempre un buon motivo per visitare questa elegantissima città. Vienna è una città moderna, dinamica, che ha saputo rinnovarsi e trovare una dimensione nel panorama europeo. Oggi è visitata da milioni di turisti tutto l’anno e affascina con le sue diverse anime: non solo la Vienna asburgica, Capitale dell’Impero, ma anche la Vienna della musica e dell’arte. Un must per ogni visitatore è il palazzo Hofburg che fu la residenza degli Asburgo, ma Vienna è nota anche per i suoi splendidi castelli, tra cui spiccano il Belvedere e Schönbrunn.

E infine ci sono voli da Napoli a Budapest a partire da 13,59 euro (solo andata). Una bellissima città, ancora piuttosto accessibile con i prezzi non troppo alti. Tagliata in due dal Danubio, regala splendidi scorci e un tuffo nella storia. Qui, il Ponte delle Catene collega la zona collinare di Buda a quella pianeggiante di Pest, mentre una funivia permette di raggiungere la collina del castello dal centro storico di Buda. Perché la Capitale dell’Ungheria, ai suoi turisti, ha tantissimo da offrire: dai monumenti ai musei, dalle terme ai Ruins Pub, sono tantissime le esperienze che si possono vivere eazioni da vedere in un weekend.