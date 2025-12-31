iStock Il caratteristico porto di Brest

Il nuovo anno porta con sé opportunità imperdibili per chi ama viaggiare. Volotea lancia una promo valida fino al 6 gennaio 2026 (incluso): i voli, fino al 30 settembre sono in vendita a partire da 9,99 euro per gli iscritti a MegaVolotea e da 19,99 euro per tutti gli altri (prezzo per passeggero e tratta, tasse incluse).

È il momento perfetto per pianificare la prima fuga del 2026 e scoprire alcune delle destinazioni europee più affascinanti e insolite. Ecco tre mete da non perdere, con l’offerta Volotea.

Bilbao: arte moderna e cucina basca

Bilbao è una città spagnola che unisce tradizione e innovazione. Celebre per il Museo Guggenheim, simbolo dell’arte contemporanea, offre anche un centro storico pittoresco, il Casco Viejo, con stradine lastricate (come le Siete Calles), piazze vivaci e caffè caratteristici. La cucina basca è un’esperienza a sé: dai pintxos – tapas più elaborate – nei locali tradizionali ai ristoranti stellati, ogni pasto è un viaggio di sapori.

Oltre all’arte e alla gastronomia, Bilbao è circondata da paesaggi naturali mozzafiato: le dolci colline e il fiume Nervión offrono sentieri per passeggiate e cicloturismo. I mercati locali, come il Mercado de la Ribera, aggiungono un tocco autentico alla visita, permettendo di scoprire prodotti tipici e artigianato locale.

Volotea ti porta da Firenze a Bilbao e il 22 settembre 2026 il volo ha un costo a partire da 19 euro, un’occasione perfetta per esplorare questa città dinamica a prezzi convenienti.

Brest: fascino della Bretagna tra storia e mare

Brest, nel nord-ovest della Francia, è una città portuale ricca di storia e paesaggi suggestivi. La sua posizione sull’Atlantico la rende ideale per gli amanti del mare e delle attività all’aperto: escursioni lungo la costa, possibilità di praticare sport acquatici, visite al ricco patrimonio marittimo come il Museo Marittimo Nazionale e il porto. Il centro città offre un mix di architettura moderna e storica, con fortificazioni, musei e piazze accoglienti.

Brest è anche famosa per la cucina bretone: galettes (di grano saraceno), crêpes e frutti di mare freschissimi rappresentano il meglio della tradizione locale. Eventi culturali e festival durante l’anno animano la città, rendendola perfetta per un viaggio all’insegna della scoperta e del relax.

Volotea ti porta da Roma Fiumicino a Brest e il volo del 13 febbraio 2026 ha un costo che parte da soli 24 euro, un’ottima opportunità per scoprire la Bretagna in totale comodità.

Aalborg: cultura e charme nordico

Aalborg, in Danimarca, è una città che combina storia, cultura e modernità. Il centro storico, con le sue case colorate e le vie pedonali, invita a passeggiare e scoprire negozi, caffè e gallerie d’arte. Aalborg è anche famosa per i suoi musei, come il Kunsten Museum of Modern Art, e per gli edifici storici che raccontano la tradizione danese.

Chi ama la natura può godere dei panorami sul Limfjord (un fiordo) e delle passeggiate lungo il porto, mentre gli appassionati di cucina troveranno ristoranti di alta qualità che reinterpretano piatti nordici tradizionali. Eventi culturali, mercati e musica dal vivo rendono Aalborg una meta vibrante e piacevole da visitare in qualsiasi periodo dell’anno.

Volotea ti porta da Napoli ad Aalborg e il volo del 9 giugno 2026 ha un prezzo che parte da 24 euro.