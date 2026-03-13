Murcia nel 2026 è la città spagnola da scoprire: cattedrale barocca, piazze vivaci, tapas locali e tanti eventi incredibili da non perdere

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Murcia è la meta top del 2026

La Spagna è sempre in cima alla wishlist di viaggio con destinazioni inflazionate come Madrid, Barcellona e Malaga… ma in realtà è piena di tesori da scoprire come Murcia. Chi non c’è mai stato dovrebbe recuperare e il 2026 è l’anno top per scoprirla.

Con un clima caldo quasi tutto l’anno, tradizioni forti e una vita culturale sorprendentemente vivace negli ultimi anni, però, ha iniziato a entrare anche nei radar del turismo internazionale. Il 2026 potrebbe essere l’anno della svolta. Da un lato le nuove rotte aeree, dall’altro un calendario di eventi davvero ricco: tra celebrazioni storiche, festival di primavera e una delle eclissi solari più spettacolari degli ultimi anni visibili dalla Penisola Iberica.

Per chi cerca una città spagnola autentica, meno affollata delle grandi capitali turistiche ma piena di energia, Murcia potrebbe essere la scelta giusta. Ecco perché prenotare un viaggio a Murcia proprio quest’anno.

Nuovi voli dall’Italia

Il 2026 segna un nuovo passo nello sviluppo del network internazionale di Volotea dall’Italia. La compagnia ha annunciato due nuovi collegamenti europei, pensati per rafforzare la connettività tra città di grande interesse turistico e culturale.

La novità che riguarda più da vicino il turismo verso la Spagna è la nuova rotta Venezia Murcia, che debutterà il 28 giugno 2026. Anche in questo caso saranno previste due frequenze settimanali, mercoledì e domenica, per un totale di oltre 7.500 posti messi in vendita.

L’eclissi solare del 12 agosto

Il 12 agosto 2026 Murcia potrebbe ritrovarsi sotto uno dei cieli più interessanti di tutta la Spagna per osservare un’eclissi solare parziale. Non sarà totale, ma i numeri restano notevoli: al momento di massimo oscuramento la Luna coprirà circa il 98% del disco del Sole.

Il picco è previsto alle 20:35. A quell’ora il Sole sarà ormai vicino al tramonto e la scena potrebbe diventare particolarmente suggestiva.

C’è infatti un dettaglio che rende l’appuntamento ancora più curioso: durante la fase di massima copertura il Sole sarà appena quattro gradi sopra l’orizzonte. Molto basso. Una posizione che, per chi osserva o prova a scattare fotografie, potrebbe tradursi in immagini spettacolari.

A dare una mano potrebbe essere anche il meteo. Le statistiche climatiche indicano che ad agosto, nella zona di Murcia, la copertura nuvolosa media si aggira attorno al 21%. Non è una garanzia di cielo sereno, ma le probabilità, almeno sulla carta, restano buone.

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Concerto di Bryan Adams

Tra i concerti più attesi del 2026 in Spagna c’è anche il ritorno di Bryan Adams. Il rocker canadese farà tappa a Murcia con il tour “Roll with the Punches”: appuntamento il 6 novembre 2026 al Palacio de Deportes de Murcia.

Dopo i buoni risultati dei live del 2025, Adams rimette in moto la macchina dei tour europei. Sul palco, come spesso accade nei suoi show, spazio ai brani che hanno segnato la sua carriera. Non mancheranno classici come Summer of ’69 e le ballate che lo hanno reso uno dei nomi più riconoscibili del rock internazionale.

Un concerto pensato soprattutto per il pubblico storico, ma con l’energia che da anni accompagna le esibizioni dal vivo del musicista canadese. Murcia sarà una delle tappe chiave del passaggio spagnolo del tour.

Scoprire la città

Scoprire Murcia è sempre un’emozione, la città della Spagna simbolo dell’Andalusia incanta con un centro storico facile da girare a piedi a partire dalla cattedrale con una facciata che sembra scolpita e il Real Casino che con il suo impatto architettonica lascia a bocca aperta e strizza l’occhio alle atmosfere parigine.

Un motivo in più per organizzarci una vacanza? Si mangia bene e si spende poco… il rito della marinera conquista tutti con pane croccante, insalata russa e acciughe. Altrettanto appetitoso il zarangollo con zucchine e uova protagoniste.