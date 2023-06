A Capo Sant’Andrea, l’Isola d’Elba dà spettacolo

Tra le mete d’Italia più ambite per l’estate (e non solo) c’è l’Isola d’Elba . Ma del resto non c’è da sorprendersi, questo grande fazzoletto di terra che prende vita al largo della Toscana è un susseguirsi di meraviglie che tolgono il fiato, mare e a natura incontaminate che fanno spazio a borghi da sogno. Ma oggi vogliamo portarvi a scoprire un luogo davvero unico dell’isola: Capo Sant’Andrea .

Sant'Andrea, incanto dell'Isola d'Elba

Capo Sant'Andrea, che nel 2011 contava poco meno di 200 abitanti, si trova nel territorio comunale di Marciana. Situato sul versante nordoccidentale dell'Elba, è una sorta di isola nell'isola già abitata ai tempi degli etruschi. Oggi è anche uno scrigno di meraviglie tutto da scoprire tra spiagge, scogliere, montagne, e una natura emozionante.

Una zona dell'Isola d'Elba che, probabilmente più di altre, si fa amare per la sua caratteristica di essere particolarmente selvaggia, per lo splendido connubio che offre tra mare e montagna, per le spiagge da sogno, le scogliere imponenti e per la varietà della flora e della fauna, sia a terra che nei suoi abissi.

Ma che cos'è esattamente Capo Sant'Andrea? Capo Sant'Andrea è un antico villaggio di pescatori e un'impressionante insenatura da dove parte un lungo un sentiero panoramico che conduce alla Spiaggia di Cotoncello, un luogo magico dell'Isola toscana per via della presenza di diverse insenature d'acqua cristallina.

Presenta anche un altro piccolo sentiero che porta alla scoperta di una distesa di rocce che sono davvero eccezionali grazie alla loro curiosa forma: sembrano dune di cristalli di ortoclasio incastonati in un magma granitico. Il posto più speciale per fare un bagno di sole e per passeggiare in un’atmosfera che pare lunare.

Il mare di Capo Sant'Andrea

Il mare di Capo Sant'Andrea è una vera esplosione di bellezza autentica. La sua spiaggia principale, per esempio, è lunga circa 150 metri ed è ricca di ristorantini, bar, ombrelloni e molto altro ancora. Perfetta per rilassarsi, è anche un vero e proprio paradiso per coloro che amano dedicarsi alle immersioni e allo snorkeling.

Imperdibili sono le scogliere delle Coti Piane, ideali in estate per trovare la perfetta abbronzature ed emozionanti in primavera per le colorate fioriture.

Poi ancora la Spiaggia del Cotoncello, intima e appartata, puntellata di sabbia dorata e di tamerici. Ma a incantare anche di più è la sua peculiare parete rocciosa, a tratti bianca, a tratti ambrata.

Non solo mare e spiaggia

Questo bellissimo territorio dell'Isola d'Elba non è solo mare e spiaggia. L'acqua salata e i lidi sono certamente eccezionali tanto far invidia ai Caraibi, ma la verità è che da queste parti il Tirreno è anche testimone di una lunga storia: qui sono stati rinvenuti due relitti romani, il primo a circa 10 metri di profondità e l'altro a ben 45.

Capo Sant'Andrea ha anche un volto montano: si trova ai piedi piedi del massiccio montuoso più alto di tutta la provincia di Livorno, permettendo di vivere esperienze uniche anche ad alta quota.

Una delle cose da fare assolutamente, per esempio, è ammirare il panorama da Masso dell’Aquila. Da lassù si possono osservare i meravigliosi fondali della baia, così chiari e limpidi da essere visibili persino in alta quota. Questo, tra le altre cose, è anche un luogo di interesse storico: sono stati ritrovati numerosi reperti dell’età del Bronzo.

Poi ancora le Calanche che, senza ombra di dubbio, è uno dei luoghi panoramici di maggior bellezza dell’Elba. Si possono scoprire grazie ad almeno tre sentieri con difficoltà diverse, tutte con paesaggi che lasciano davvero senza fiato.

Non resta che correre alla scoperta di questo incontaminato angolo dell'Isola d'Elba.