Lo studio che svela cosa cercano i turisti ad agosto

Le splendide e rinomate città d’arte e le bellissime grandi isole del nostro Paese. Sono queste le destinazioni privilegiate dai turisti italiani e internazionali per le vacanze estive durante il mese di agosto. È quanto emerge dall’analisi di eDreams Odigeo che colloca Catania, Palermo e Olbia sui gradini più alti del podio delle mete preferite dai visitatori.

Le mete preferite per le vacanze in Italia ad agosto

La Sicilia si piazza in testa alle preferenze dei vacanzieri italiani con ben due delle sue perle. Nello specifico, Catania è la prima scelta per i viaggiatori provenienti dal Piemonte, conquistati dal suo mare da sogno, un patrimonio artistico impareggiabile e l’energia magnetica di una città dalla lunga e travagliata storia.

Palermo è, invece, la destinazione più ambita da chi parte da Lazio, Lombardia e Marche. Anche qui le attrazioni sono tantissime, a cominciare dal centro storico che è un vero e proprio museo a cielo aperto, dove si passeggia tra monumenti unici come l’iconica Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, il Teatro Massimo, affascinanti chiese e santuari.

I viaggiatori del Veneto hanno preferito per le vacanze di agosto Olbia, tra i gioielli imperdibili della Sardegna che vanta il mare più bello d’Europa. Una città ricca di arte e cultura, che ospita anche importanti siti archeologici, diverse riserve e aree di interesse naturalistico e spiagge meravigliose, lambite da acque cristalline.

Le destinazioni straniere più ambite dagli italiani

Spostandoci sulle mete di villeggiatura all’estero, si scopre che Tirana è la meta in testa alle preferenze di prenotazione per i viaggiatori italiani che partono da ben sette regioni: Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

L’Albania è sempre più in auge negli ultimi anni, sia perché raggiungerla è diventato più facile e veloce grazie all’aumento dei collegamenti aerei, sia per gli innumerevoli tesori che racchiude. Una terra tutta da scoprire, dove organizzare un viaggio tra splendide località di mare, siti archeologici, borghi storici e paesaggi naturali di rara bellezza. Tra le destinazioni straniere più ambite dai turisti connazionali, brillano anche Barcellona, Ibiza e Malta, ancora una volta tra le reginette delle estate.

Stando all’analisi di eDreams Odigeo, quasi la metà degli italiani (46%) in vacanza ad agosto ha viaggiato o viaggerà per un periodo dai 7 ai 13 giorni, il 18% si concederà una pausa di 5 o 6 giorni, mentre solo l’11% si è ritagliato una vacanza più lunga, dai 14 ai 20 giorni.

Le città italiane più gettonate dagli stranieri

Per quanto riguarda l’incoming, tra i visitatori in arrivo dall’estero per agosto si rilevano principalmente francesi (22%), seguiti da tedeschi (18%) e spagnoli (18%). L’affluenza proveniente dall’Europa ha privilegiato per tutta la stagione estiva le città d’arte rispetto ad altri tipi di destinazione. Inoltre, 4 turisti stranieri su 10 si sono fermati o si fermeranno in Italia nelle prossime settimane per un periodo dai 7 ai 13 giorni, mentre solo il 5% ha deciso di visitare le perle nostrane con una permanenza molto breve, di soli due giorni.

Nella classifica delle città più visitate ad agosto dai viaggiatori europei, Roma resta saldamente ancorata al primo posto. La Capitale, con la sua bellezza eterna, continua ad essere una delle mete preferite dai visitatori internazionali anche per le vacanze estive, insieme a Milano, Venezia e Napoli.