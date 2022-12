La splendida città dell’Austria che sarà Capitale della Cultura 2024

In Austria ci sono località davvero affascinanti e ricche di sorprese: una è la deliziosa cittadina che si è aggiudicata il titolo di Capitale della Cultura 2024, e che per questo motivo ospiterà tantissimi eventi su tutto il territorio, richiamando visitatori da ogni angolo d’Europa. Oltre ad essere una rinomata destinazione termale per chi cerca un soggiorno dedicato al benessere, è intrinsecamente legata alla storica figura della Principessa Sissi, della quale vanta ancora numerose testimonianze. Scopriamo quali sono le sue bellezze.

Bad Ischl, città ricca di storia e cultura

Proprio mentre si avvicina il giorno in cui le attuali tre Capitali Europee della Cultura 2022 lasceranno il timone alle sue “eredi” dell’anno in arrivo (Vezprém in Ungheria, Timișoara in Romania ed Eleusi in Grecia), si fanno già grandi progetti per il futuro. Anche per il 2024 sono state designate tre splendide città che assumeranno il titolo di Capitale della Cultura: una di esse si trova in Austria, ed è un luogo davvero spettacolare, sia dal punto di vista paesaggistico che da quello storico. Stiamo parlando di Bad Ischl, un piccolo centro abitato immerso nel cuore della regione dell’Alta Austria, non molto lontano dal confine con la Baviera.

In passato, fu un’importante città mercantile: le sue miniere di sale erano particolarmente ricche, tanto da dar vita ad un ampio commercio. Nei secoli a seguire, proprio il sale e gli stagni in cui veniva messo in evaporazione permisero a Bad Ischl di diventare un centro termale di rilevanza internazionale. Nel XIX secolo, quindi iniziò ad accogliere personaggi celebri provenienti dai Paesi vicini, attirati dalla qualità terapeutica delle sue sorgenti di acque ad elevato contenuto di sale. E all’inizio del ‘900 il suo nome cambiò: originariamente chiamata solo Ischl, la città assunse anche il nome Bad (che significa proprio “terme”).

Ma c’è ancora un altro tassello di storia che ha reso Bad Ischl così famosa. Proprio qui, nel 1853, ebbe luogo il fidanzamento tra l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe e la sua amata Elisabetta di Baviera, che tutti noi oggi conosciamo come Principessa Sissi. L’anno seguente, la madre dell’Imperatore fece dono ai due novelli sposi di una splendida villa che divenne la residenza estiva della famiglia: nelle sue sale, Francesco Giuseppe firmò la dichiarazione di guerra al Regno di Serbia nel 1914, dando il via così in maniera ufficiale alla Prima Guerra Mondiale.

Cosa vedere a Bad Ischl

Oggi, passeggiare tra le vie di Bad Ischl è una vera emozione. Una delle sue attrazioni principali è proprio la Kaiservilla, la splendida residenza imperiale dove Francesco Giuseppe e sua moglie Elisabetta trascorsero alcuni dei loro giorni più belli – l’Imperatore stesso la definì un “paradiso in terra”. La villa, ancora di proprietà della famiglia Asburgo-Lorena, è parzialmente aperta al pubblico assieme al suo enorme parco, e non può che essere la prima tappa di un viaggio alla scoperta della figura leggendaria della Principessa Sissi.

È invece lungo l’Esplanade, la bella passeggiata che costeggia il fiume Traun, che si può visitare il Museum der Stadt: accoglie un’importante collezione di documenti e oggetti d’epoca che ripercorrono la storia e le tradizioni di Bad Ischl. Il museo è ospitato all’interno della Seeauerhaus, proprio dove ebbe luogo il fidanzamento tra Francesco Giuseppe ed Elisabetta. Altri luoghi da non perdere solo il Marmorschlöss, uno dei rifugi della Principessa Sissi oggi trasformato in un museo della fotografia, e la torre che campeggia sul monte Siriuskogl, per godere di una vista mozzafiato sull’intera città.