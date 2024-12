Finale di X Factor a Piazza del Plebiscito: info utili e cosa vedere

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Getty Images/iStock La finale di X Factor sarà a Piazza del Plebiscito

La finale di X Factor 2024 arriva a Napoli, portando con sé una novità straordinaria: la grande serata di gala si tiene giovedì 5 dicembre in Piazza del Plebiscito, un palcoscenico leggendario che trasforma il talent show di Sky Uno, in streaming su NOW e in simulcast anche in chiaro su TV8, in un evento spettacolare all’aperto. Dopo anni di finali in studio, il talent si lancia in una sfida ambiziosa, cercando di rendere unica questa edizione con una finalissima che si preannuncia davvero imperdibile.

Con i biglietti gratuiti, andati esauriti in pochissimi minuti, l’attesa è altissima e l’atmosfera che si respira nella città partenopea è elettrica. I concorrenti finalisti, scelti tra le voci più talentuose della stagione, si sfidano per il titolo in una serata che promette non solo grandi emozioni, ma anche un incredibile spettacolo dal vivo, condotto da Giorgia e la presenza di Gigi D’Alessio che rende omaggio alla “sua” Napoli. A completare il tutto, l’ospite d’eccezione: Robbie Williams che, per la prima volta, si esibisce a Napoli, portando la sua musica in un evento che resterà nella memoria di tutti.

Il programma della finale di X Factor in Piazza del Plebiscito

La Piazza del Plebiscito non è solo un luogo iconico di Napoli, ma sarà anche il cuore pulsante della finale di X Factor 2024. L’accesso sarà garantito ai fortunati possessori dei biglietti, con l’apertura dei tornelli fissata per le 20:00. La finale avrà inizio alle 21:00, ma l’attesa si preannuncia carica di adrenalina.

Fonte: ©Virginia Bettoja

In piazza, l’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva grazie a una scenografia appositamente studiata per l’occasione. Le luci soffuse e gli effetti visivi accompagneranno le performance dei finalisti, trasformando la piazza in un vero e proprio palcoscenico all’aperto. Ogni angolo di questa storica location sarà coinvolto, creando un’esperienza sensoriale unica per tutti i presenti. Inoltre, la grande novità dell’edizione è la presenza di spazi interattivi che permetteranno al pubblico di essere più coinvolto che mai, con possibilità di partecipazione anche grazie agli effetti visivi e le performance artistiche.

Non mancherà ovviamente la presenza di Robbie Williams, il superospite internazionale che ha scelto proprio la finale di X Factor per la sua prima esibizione napoletana. La sua partecipazione è legata anche all’imminente uscita del film Better Man, che racconta la sua carriera e che vedrà la sua première nei cinema dal 1° gennaio 2025. Nonostante il repertorio di canzoni di Williams resti top secret, è certo che sarà uno degli appuntamenti più attesi della serata.

Cosa vedere in Piazza del Plebiscito a Napoli

Situata tra il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola, Piazza del Plebiscito a Napoli rappresenta un punto di incontro tra storia, cultura e bellezza architettonica.

L’imponente Basilica di San Francesco di Paola, con la sua facciata neoclassica e la grande cupola, è uno dei monumenti più rappresentativi della città, visibile da ogni angolo della piazza. L’interno della basilica è altrettanto affascinante, con le sue colonne imponenti e l’atmosfera solenne che invita alla riflessione.

Fonte: iStock

Inoltre, il Palazzo Reale domina la piazza con la sua maestosità e le eleganti facciate che raccontano la storia dei sovrani che hanno governato Napoli nei secoli passati. Oggi il palazzo ospita il Museo del Palazzo Reale, dove i visitatori possono ammirare arredi, opere d’arte e lussuosi ambienti reali che testimoniano la grandezza della monarchia borbonica.

Un altro elemento che non può sfuggire all’attenzione è la Colonna di Carlo III, che si erge maestosa nel centro della piazza. Questo monumento fu eretto per celebrare il regno del re Carlo di Borbone ed è un simbolo di potere e stabilità. La piazza, con il suo ampio spazio, è anche un luogo di ritrovo per eventi culturali, concerti e manifestazioni pubbliche, trasformandosi in un palcoscenico vibrante di energia e vita.

Durante l’anno, ospita anche diverse manifestazioni artistiche e musicali, che arricchiscono ulteriormente il già intenso fascino di questo luogo. La vista spettacolare sulla Galleria Umberto I e sulla Via Toledo, due delle principali arterie dello shopping e della vita cittadina, rende il panorama ancora più affascinante.

I prossimi eventi in Piazza del Plebiscito

Piazza del Plebiscito, una delle piazze più importanti di Napoli, non è nuova ad ospitare eventi di portata internazionale. Dopo la finale di X Factor 2024, continuerà ad essere un punto di riferimento per grandi eventi e manifestazioni che spaziano dalla musica alla cultura, soprattutto per il Capodanno 2025.

I festeggiamenti di Capodanno 2025 a Piazza del Plebiscito a Napoli saranno un vero e proprio evento musicale che coinvolgerà tutta la città dal 30 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025. La piazza ospiterà concerti, esibizioni e DJ set, con il punto culminante il 31 dicembre in occasione del Capodanno, in onore di Pino Daniele. Ecco il dettaglio degli eventi in programma:

La serata del 30 dicembre in piazza del Plebiscito ha focus sull’urban rap, un genere musicale che sta prendendo sempre più piede a Napoli. Il palco ospiterà Andy Killa, Lele Blade, Ernia e Frezza, tra i principali esponenti della scena rap partenopea e nazionale. Inoltre, la serata sarà arricchita da un contest per giovani rapper, con una giuria composta da artisti del calibro di Geolier e Luché. Il vincitore avrà l’opportunità di vedere prodotto un videoclip della propria canzone, offrendo una visibilità importante alla scena musicale locale. Questo evento rappresenta una delle novità dell’edizione 2025, che mira a coinvolgere i giovani talenti del rap.

Il 31 dicembre, il palco di piazza del Plebiscito ospiterà il grande concerto dedicato a Pino Daniele. L’inizio è previsto alle 20:40, quando sul palco saliranno due grandi amici di Pino Daniele: James Senese e Raiz. I due artisti tributeranno il grande cantautore napoletano con un mix di brani storici che hanno segnato la sua carriera. La serata continuerà con il concerto di Loredana Bertè, che, a partire dalle 23:00, accompagnerà il pubblico con il suo repertorio pop rock fino al brindisi di mezzanotte.

Dopo la mezzanotte, sarà la volta di Sal Da Vinci, che continuerà a intrattenere il pubblico con la sua musica partenopea. La giornata del 1° gennaio sarà dedicata agli ultimi eventi celebrativi, con una continuazione dei festeggiamenti, sebbene più rilassata rispetto alla notte di Capodanno. Si prevedono ancora performance musicali e momenti di incontro, ma il programma sarà meno intenso, segnando il termine dei tre giorni di eventi in piazza.