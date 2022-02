Tutti amano Edimburgo: consigli su cosa fare e vedere in città

Con il suo passato affascinante e gli scorci incredibili, Edimburgo attira ogni anno milioni di visitatori che girano incantati nel centro città, già Patrimonio dell’Unesco, composto dalle vie acciottolate e dagli antichi edifici della Old Town e dallo stile Georgiano della New Town. Oltre ai capolavori artistici e architettonici, dal Castello adagiato su un vulcano spento, al monumentale Palazzo di Holyroodhouse, la capitale della Scozia nasconde un animo irriverente e inaspettato, che le regala un posto nella classifica delle città da visitare almeno una volta nella vita.

Abbiamo selezionato alcune delle esperienze più interessanti e originali da provare, per scoprire il lato più fresco, multiculturale a creativo della città.

Se sei alla ricerca di scorci indimenticabili, ottima gastronomia e un’offerta culturale tra le più ricche d’Europa, non potrai non amare Edimburgo.

Art & The city

Edimburgo è la città dei festival, con 11 grandi eventi organizzati nel corso dell’anno. Il più famoso si tiene d’estate ed è un momento imperdibile: l’Edinburgh Festival Fringe è infatti il più grande festival delle arti del mondo, dura circa 25 giorni e ospita migliaia di artisti dei più diversi settori dello spettacolo.

Evento allegro e caleidoscopico, conta tantissimi show e momenti di intrattenimento: per non lasciarti travolgere dall’eccesso di creatività, procurati il programma e una mappa e studia bene in anticipo gli itinerari.

Per chi ha gusti più classici, sempre ad agosto si tiene l’Edinburgh International Festival, fratello maggiore e più composto del Fringe, con spettacoli di prosa, balletto, opera e musica classica. Occasione perfetta per sfoggiare qualche abito elegante.

Let’s eat!

Edimburgo è la meta ideale per i food lover. Con i mercati gastronomici, i pub, i truck di street food e i ristoranti gourmet, in città si mangia bene, anzi benissimo.

A giugno torna in grande stile l’Edinburgh Food Festival, nei giardini di George Square. Luogo di pellegrinaggio per chi ama provare e sperimentare con il cibo, il festival propone una vasta selezione di sapori scozzesi, show cooking, workshop degli chef e numerosi piatti da tutto il mondo.

I Food safari organizzati da Nell Nelson, giornalista e presentatore TV sono l’occasione ideale per andare a spasso per le vie della città a caccia di prelibatezze e localini trendy, in cui mangiare bene e spendere poco.

I palati più esigenti e i budget più corposi non resteranno delusi: seconda città della Gran Bretagna per numero di chef stellati, Edimburgo è il posto giusto per provare le cucine migliori del mondo. Come quella The Kitchin, in cui è possibile assaporare piatti moderni con i più tradizionali ingredienti locali.

E al momento dell’aperitivo… non c’è Scozia senza whisky! Da Blend your own whisky troverai tutor esperti che ti guideranno alla scoperta dei segreti del nobile distillato e ti aiuteranno a creare il tuo personale blend. E se sei più un tipo da gin, non perdere uno dei Secret gin tour, tasting experience itineranti in cui assaggiare i migliori cocktail a base di gin della città.

Brividi, storia e magia

Con le sue atmosfere incantate e le architetture magnificenti, Edimburgo ha ispirato la nascita del più grande mago di ogni tempo, il giovane Harry Potter. In una caffetteria della città, Elephant House, J.K. Rowling ha infatti iniziato a scrivere la saga libresca più famosa del globo. L’Harry Potter Walking Tour è l’esperienza imperdibile per i tutti i babbani appassionati del genere: un giro dei luoghi che hanno ispirato le magiche avventure, dalla George Heriot’s School, poi trasformata in Hogwarts fino al Greyfriars Kirkyard, cimitero in cui si trovano le tombe di Tom Riddle e Sirius Black.

The Real Mary King’s Close regala emozioni fuori dal tempo. È una visita guidata in costume nei sotterranei della città, in un quartiere sommerso sotto il centralissimo Royal Mile, che mantiene intatta l’atmosfera cupa e spettrale del XVII secolo.

Gli spiriti gotici potranno alloggiare al The Witchery, un edificio del XVII secolo che sembra un set di un film d’epoca, con i drappi rossi, i broccati d’oro, le antiche armature e la colazione servita rigorosamente al lume di candela.

E se dopo tanta magia hai bisogno di relax, non perdere l’occasione per fare yoga sulla cima dell’Arthur’s Seat: niente di meglio che un vulcano spento per ricaricare le energie.

Ti è venuta voglia di fare le valigie? Per saperne di più su Edimburgo e le sue attrazioni, visita il sito Visit Britain.