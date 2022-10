Streghe in Italia: i luoghi più suggestivi

Echi di un misterioso passato riecheggiano ancora in molti borghi e città d'Italia e raccontano delle, delle loro leggende e dei loro miti. Nel nostro viaggio alla scoperta deipartiamo da, il borgo arroccato in Liguria che si fregia del nome di " Paese delle Streghe ": qui, dove avvenne uno dei processi più crudi per stregoneria, tra i silenziosi vicoletti in pietra, tutto conduce a un tempo che fu. (Nella foto, veduta di Triora, Imperia).