Il miglior momento della giornata per viaggiare in aereo, treno o bus

Tra le molte domande che possono sorgere quando si organizza un viaggio e si prenota un mezzo pubblico, può anche esserci il dubbio su quale sia il momento migliore della giornata per partire.

Un quesito cruciale la cui risposta varia in base alla specifica situazione, se state cercando di risparmiare o volete evitare ritardi, se avete scelto l’aereo, il treno oppure il bus.

Analizziamo ogni situazione nel dettaglio per capire quale sia, di volta in volta, la fascia oraria più indicata grazie all’inchiesta del magazine “Travel+Leisure”.

Il momento migliore per viaggiare in aereo

In generale, i voli del mattino sono da preferire rispetto a quelli pomeridiani o serali poiché, di solito, vi sono meno problemi all’inizio della giornata: i voli mattutini hanno meno probabilità di essere soggetti a ritardi o cancellazioni per svariati motivi. Ad esempio, non dovrebbero esserci ritardi arretrati. Se, invece, scegliete un volo successivo, qualsiasi ritardo del vostro aereo in arrivo oppure del volo precedente, potrebbe causare ritardi con un “effetto valanga” che tende a peggiorare con il trascorrere della giornata.

Da considerare anche il tempo: al mattino, non vi è molta instabilità perché la temperatura è più fresca. Quindi, se dovessero esserci precipitazioni, non saranno gravi e ciò contribuisce anche a evitare i ritardi.

Occorre poi tenere conto che, prendendo un volo mattutino, rimane tutto il giorno per organizzarsi di nuovo nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto.

Inoltre, secondo lo studio condotto da Trip.com, il biglietto aereo tende a essere meno costoso nelle cosiddette “ore impopolari” e le partenze dei voli prima delle 9:00 sono più economiche rispetto ai viaggi pomeridiani o serali.

Il momento ideale per spostarsi in treno

I treni sono spesso utilizzati dai pendolari, quindi non dovete sorprendervi se, anche qui come per le auto, vale il concetto dell’ora di punta: in particolare, la mattina e la sera sono i momenti della giornata più affollati e più costosi, quindi il pomeriggio si presenta come la soluzione migliore.

L’orario ideale? Tra le 12:00 e le 17:00, quando le tariffe dei treni possono essere fino al 33% più economiche rispetto al resto della giornata.

Ma non soltanto: oltre a essere meno costosi, in media vi sono più treni che partono nel pomeriggio e offrono, così, ai viaggiatori maggiori opzioni e flessibilità.

Quando partire scegliendo il bus

Infine, diamo uno sguardo al momento migliore per viaggiare con il bus.

Esistono due fattori chiave da considerare quando si decide per l’autobus: il traffico nelle ore di punta e i prezzi dei biglietti.

Se desiderate arrivare a destinazione in orario, evitate il traffico dell’ora di punta il più possibile, soprattutto se partite o arrivate in ​​una grande area metropolitana.

Per quanto riguarda, invece, i prezzi dei biglietti, le offerte più interessanti si trovano al mattino.

Secondo la ricerca di Dobrev, i viaggiatori hanno la possibilità di risparmiare fino al 15% sui biglietti dell’autobus per le partenze tra le 6:00 e le 12:00, il periodo in cui vi sono solitamente anche più corse disponibili tra cui scegliere.

Viaggiare al mattino aiuterebbe, inoltre, a evitare il rischio di trovare l’autobus al completo, poiché la maggior parte di coloro che optano per questo mezzo di trasporto tende a mettersi in viaggio nel pomeriggio.