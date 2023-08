L’Italia è tra i Paesi più noti del mondo

In un’estate che, purtroppo, non si fa amare da diversi punti di vista come quello climatico, c’è un’ottima notizia per la nostra penisola: l’Italia è tra i Paesi più noti al mondo. Ad affermare quanto appena detto è un’analisi condotta dall’Osservatorio internazionale di True Italian Experience, una piattaforma web di esperienze di viaggio.

Cosa emerge dall’analisi

Secondo lo studio condotto, il nostro Paese è il terzo più noto al mondo. Cultura, arte, natura, tempo libero e divertimento e benessere sono le prime cinque ragioni che fanno sì che l’Italia resti salda sul podio di questa classifica, dietro a Stati Uniti e Regno Unito.

Come si può intuire, quindi, non è la prima volta che agguantiamo il terzo gradino del podio: il Belpaese conquista la medaglia di bronzo già da anni, e più precisamente dal 2020. Se la posizione è salda, a cambiare sono le motivazioni per cui il nostro Paese è così conosciuto.

Rispetto a gennaio 2020, e quindi prima dell’emergenza Covid, tra i primi cinque motivi che rendevano il nostro Paese così famoso e amato c’erano il cibo, il vino, la moda e i motori. Adesso, invece, le ragioni sono ben diverse, o almeno alcune, in quanto sono natura, tempo libero e benessere. Food & wine e fashion ci sono ancora, ma hanno perso di posizione rispetto ai motivi per cui l’Italia è così conosciuta in tutto il pianeta.

Perché l’Italia è così nota

Stando all’analisi condotta da True Italian Experience, il 95% degli utenti internazionali della piattaforma descrive l’Italia come una delle destinazioni migliori per fare una vacanza culturale ed esclusiva, e soprattutto per arte, benessere, natura e sport.

Il 77% degli utenti ha anche dichiarato che verrebbe in vacanza in Italia, confermando la tendenza a voler ritornare alle abitudini di viaggio del pre-pandemia.

Un piccola buona notizia durante una stagione estiva che vede un crollo notevole delle presenze turistiche. O meglio, sono gli italiani stessi a non aver scelto il loro Paese per le vacanze di agosto, mentre il volume degli stranieri sembra crescere.

Ma del resto, non c’è da biasimarli: la maggior parte dei prodotti culinari sono sani e genuini, oltre al fatto che in Italia c’è una varietà di cibo non sempre facilmente riscontrabile altrove.

In più, il paesaggio è mozzafiato, le città sono ricche di storia e cultura e – anche se spesso siamo molto critici con noi stessi – gli italiani sono calorosi e amichevoli.

Gli stranieri amano molto le nostre spiagge, alcune delle quali sono considerate persino le più belle d’Europa. I paesaggi montani, come quelli del Cervino, delle Dolomiti e del Monte Rosa che sembrano usciti direttamente dai libri di favole. E poi le tante splendide città, i borghi che sembrano rimasti fermi nel tempo, la ricca storia e cultura che si percepiscono ovunque e che, come è anche giusto ricordare, hanno fatto la storia stessa dell’occidente.

Non sorprende affatto, quindi, che anche quest’anno il nostro sia il terzo Paese più noto al mondo. Dovremmo solo avere condizioni migliori per sfruttare al meglio tutto quello che abbiamo e per valorizzarlo ancora di più. Perché, per il resto, la bellezza italiana è più che abbondante e innegabile.