Giovani in viaggio: uno studio svela le destinazioni migliori

Per trovare la prima città italiana occorre arrivare fino alla 74esima posizione: ecco le migliori destinazioni di viaggio per i giovani di oggi

Quali sono le migliori destinazioni di viaggio per i ragazzi della Generazione Z, quindi i giovani che oggi hanno tra i 16 e i 27 anni? A rispondere a questa domanda è una ricerca condotta da alcuni esperti di viaggi coinvolti da Omio, la piattaforma di prenotazione di viaggi in aereo, treno e bus, che hanno monitorato un totale di 100 città in 40 Paesi in tutto il mondo.

Cosa cercano i giovani viaggiatori

Ciò che emerge da questa analisi è che la Generazione Z predilige le destinazioni che promuovono l’apertura alla diversità, l’uguaglianza, l’accettazione della comunità Lgbtq+ e la parità di genere. Altri aspetti che i giovani viaggiatori prendono in considerazione sono: la velocità della connessione internet mobile, il poter effettuare pagamenti digitali e la disponibilità di mezzi di trasporto pubblico ecologici ed economici.

Un altro ruolo molto rilevante lo gioca la cucina, e in particolare quell’enogastronomia in cui sono previste diverse opzioni di cucine vegetariane e vegane. Infine la musica, il gaming e lo sport: i giovani scelgono mete ricche di eventi musicali dal vivo, di appuntamenti sportivi e di tornei di gaming, attività che hanno la precedenza su musei e monumenti.

Le mete top

La meta ideale per i giovani viaggiatori che emerge da questo studio è Seoul, vibrante Capitale della Corea del Sud, che sembra soddisfare proprio tutti questi desideri. Ma non solo, perché ad attrarre da queste parti la Generazione Z sono anche i prezzi accessibili per gli eventi musicali, il basso costo della metropolitana (0,88 centesimi di euro) e dei pasti fast-food (5,5 euro).

A Seoul la velocità della connessione internet è davvero invidiabile ed è molto facile effettuare pagamenti mobile praticamente ovunque. Definita una “Capitale cool”, offre anche un vasto panorama gastronomico grazie ai suoi almeno 181 locali con menù vegetariani o vegani. Senza dimenticare che è una metropoli innovativa e al passo coi tempi: tutto quello che cercano e desiderano i giovani.

In Europa, anche per la Generazione Z, è Londra la destinazione imperdibile: i giovani sono molto soddisfatti della sua offerta enogastronomica, e qui possono realizzare diversi loro desideri perché la Capitale inglese fa spesso da cornice a importanti concerti dal vivo e ad alcuni dei più grandi eventi di gaming al mondo, come l’Egx London e il London Games Festival. Niente da dire sui pagamenti contactless da smartphone che sono semplici e diffusi come in quasi nessun’altra città del nostro pianeta.

E L’Italia?

La Generazione Z ne è consapevole: l’Italia è splendida, ricca di meraviglie e bellezze ideali in qualsiasi stagione dell’anno, ma da adulti, non da giovani (purtroppo). Infatti bisogna scendere molto in basso in classifica per veder comparire la prima città dello Stivale: Milano, giudicata la città italiana più “eccitante”, che si trova al 74esimo posto.

I giovani vedono il capoluogo lombardo come un dinamico centro di innovazione e creatività, ideale per scoprire nuove tendenze in fatto di moda in Italia.

Roma, Torino, Firenze, Palermo, Venezia, Bologna e Napoli hanno ottenuto risultati relativamente scarsi e si sono posizionate nel terzo blocco inferiore della classifica. Ciò vuol dire che sono davvero poco attraenti per la nuova generazione di viaggiatori.

I motivi? Probabilmente il fatto che in queste città ci sono pochi concerti internazionali ed eventi sportivi rilevanti. In più, la connessione internet mobile nel nostro Paese è lenta e limitata e la diffusione dei pagamenti digitali ancora troppo scarsa.