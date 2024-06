Formentera cambia volto e diventa un’isola sostenibile

Per tutta la stagione estiva, tornano in vigore a Formentera le regole sulla circolazione dei veicoli, per tutelare l'ambiente e la tranquillità dei visitatori

La bellezza delle spiagge e delle acque limpide di Formentera, ma anche la sua tranquillità e la purezza dell’aria che vi si respira, hanno reso questa affascinante isola dell’arcipelago delle Baleari una destinazione turistica molto ambita da chi sogna una vacanza di relax e magia. Proprio per preservare questi suoi tratti distintivi, è stato applicato un sistema per la regolamentazione della viabilità sul suo territorio. Ecco cosa sapere se desiderate visitare questa splendida meta in estate.

Estate a Formentera: le novità per i visitatori

Dal mese di giugno, e per tutta la stagione estiva, fino al 30 settembre 2024, tornano in vigore le regole di Formentera.eco, il progetto nato nel 2019 con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente per il presente e per le generazioni future. Il motivo di questa regolamentazione è semplice: durante i mesi estivi di luglio e agosto, periodo di alta stagione in cui l’afflusso di visitatori è maggiore, insieme al numero di turisti aumenta anche quello di auto in circolazione.

Per garantire la sostenibilità futura di Formentera, dal punto di vista ambientale ed economico, il Consiglio di Formentera ha richiesto al Governo delle Isole Baleari di introdurre un’innovativa normativa a livello nazionale, per consentire all’amministrazione dell’isola di limitare l’ingresso dei veicoli e regolamentare i permessi per la circolazione sulle strade locali durante l’estate.

Con questo intervento, oltre a voler creare una consapevolezza sull’importanza di puntare su un modello di turismo sostenibile che preservi la bellezza intatta di questo gioiello della Spagna, si intende mantenere il più possibile un equilibrio tra il turismo e la vita quotidiana degli abitanti del posto, assicurando ai visitatori la tranquillità che si aspettano di trovare.

Le regole per la viabilità a Formentera nei mesi estivi

I viaggiatori che desiderano portare il proprio veicolo a motore sull’isola dovranno richiedere un’autorizzazione attraverso il portale Formentera.eco. L’esito arriverà via e-mail a seguito di una verifica da parte degli enti prepositi. È bene sapere che verrà anche applicata una tassa di circolazione, variabile in base al periodo e alla tipologia del mezzo.

La novità di quest’anno è l’ulteriore limitazione del numero di auto che potrà circolare sull’isola, per un massimo di 10.458 veicoli soggetti al regolamento, a uso privato e a noleggio. Ciò significa che sarà inferiore anche il numero dei permessi che potranno essere rilasciati ai viaggiatori muniti di auto o moto. È vietato anche l’uso di quad, roulotte o camper. Non è, inoltre, consentito l’accesso ai veicoli noleggiati dai turisti in visita sull’isola in altre destinazioni diverse da Formentera.

Tali restrizioni vanno quindi a incentivare l’uso di autobus pubblici e biciclette per esplorare lo splendido territorio dell’isola meno estesa delle Baleari, con una superficie di 83,24 chilometri quadrati e una popolazione che si aggira intorno ai 10 mila abitanti sparsi tra diversi centri: dal capoluogo Sant Francesc Xavier a La Savina, sede del porto, da Es Pujols, principale centro turistico, a Sant Ferran de ses Roques, paese dell’entroterra, meta hippie a partire dagli anni Sessanta. Più che giusto, quindi, garantire che Formentera rimanga un luogo tranquillo e accogliente per residenti e visitatori, impegnandosi a tutelare le sue meraviglie naturali.