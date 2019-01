Crociere: il 2019 sarà l’anno record delle navi

editato in: da

Per chi ama le crociere e per chi vorrebbe farne almeno una nella vita, il 2019 è l’anno giusto.

Quest’anno saranno varate tantissime navi da crociera. Alcune di esse rientrano tra le navi più grandi e più belle del mondo. E saranno tutte altamente tecnologiche. Ma non è tutto. Ci saranno nuovi itinerari e nuovi incredibili servizi a bordo. Sarà, insomma, un anno record.

Le grandi compagnie di navigazione come Costa Crociere ed MSC hanno già esordito con le loro crociere intorno al mondo che sono partite i primi giorni di gennaio. Staranno via quattro mesi e toccheranno decine di porti con una quarantina di tappe circumnavigando il globo. Costa lo faceva già da dieci anni, ma per MSC è stata la prima volta.

Nel 2019 ci saranno delle nuove navi. Tra questa la MSC Bellissima, sorella della Meraviglia, la nave più grande d’Europa, che potrà ospitare a bordo 5.700 passeggeri e 1.500 persone dell’equipaggio. Sarà una nave lunga quasi 316 metri e con una stazza lorda pari a 168mila tonnellate circa.

Ci sarà anche la Costa Venezia, una nave da 5.300 passeggeri circa, lunga 321 metri e con una stazza di 135.500 tonnellate. Ma la novità rivoluzionaria sarà la Costa Smeralda, a gas naturale liquefatto (LNG, Liquefied Natural Gas), una nave da 180.000 tonnellate. Le cabine, progettate dallo studio milanese Dordoni Architetti, si ispireranno al tema “Italy’s Finest” e porteranno gli ospiti alla scoperta del “Grand Tour” attraverso l’Italia. Partendo dal ponte 4 con Palermo, il viaggio procederà verso Nord attraverso 11 ponti, dove ogni ponte è ispirato a una delle più belle e rappresentative località italiane (Capri, Roma, Venezia, Milano, per terminare con Bellagio al ponte 17). Gli ospiti avranno così la sensazione di fare una camminata in ognuna delle città che danno il nome al ponte, grazie all’utilizzo di colori e pannelli fotografici alle pareti.

Anche Royal Caribbean varerà il suo transatlantico. Si tratta della Spectrum of the Seas della classe Quantum, una nave da 4.900 passeggeri, lunga 350 metri e del peso di 168mila tonnellate. Le cabine interne di questa nave avranno schermi in alta definizione che permetteranno ai passeggeri di avere una visione virtuale dell’esterno durante la navigazione. Incredibile l’intrattenimento a bordo della Spectrum: avrà un simulatore di caduta libera e la North Star, una torre panoramica costituita da una navicella di vetro di 7,1 tonnellate montata su un braccio meccanico, che consentirà ai 14 occupanti di salire a quasi cento metri sopra il livello del mare e avere una vista a 360 gradi del panorama attorno alla nave.

Le navi da crociera, insomma, saranno ancor più un concentrato di divertimento. Ci saranno crociere culinarie ed enogastronomiche e crociere avventurose, come quelle in Antartico e in Alaska, ci saranno crociere al femminile così come e quelle per i single.